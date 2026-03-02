Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 17:54

Востоковед фразой Петра I призвал учиться на ошибках США и Израиля

Востоковед Якушев: России следует учиться на ошибках США и Израиля

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия должна извлечь опыт из конфликта между США, Израилем и Ираном, заявил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Якушев. В качестве примера он привел ситуацию после Полтавской битвы — тогда Петр I на пиру провозгласил тост за своих «учителей в военном искусстве», подразумевая под ними шведскую армию, передает корреспондент NEWS.ru.

Напомню, что после победы под Полтавой Петр I на пиру с генералитетом Швеции сказал: «Так выпьем за наших учителей». Шведы спросили: «А кто ваши учителя?». Он сказал: «Вы». Конечно, пить за Израиль и США я бы не рекомендовал, но использовать те уроки, которые мы должны вынести из этой трагической ситуации, нам необходимо, — сказал Якушев.

Ранее политолог-востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов заявил, что Иран откажется от каких-либо компромиссов после убийства верховного лидера Али Хаменеи. По его мнению, теперь Тегеран готов идти ва-банк.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что убийство Хаменеи — это объявление войны мусульманам всего мира. По его словам, Тегеран считает кровопролитие и месть виновникам и командирам этого преступления своим законным долгом и правом. В стране объявлен 40-дневный траур после гибели Хаменеи.

Петр I
Россия
США
Израиль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любовница Джабраилова из 2000-х прервала молчание после его самоубийства
Стоматологический вуз в Дагестане лишился лицензии
Ученые спрогнозировали приближение «инопланетного корабля» к Юпитеру
Трамп заявил о плане по Ирану и намекнул на Венесуэлу
Раскрыто, как ситуация на Ближнем Востоке может стать уважительной причиной
Актриса Моряк рассказала о трудном возвращении из Дубая
Тимоти Шаламе вывел на красную дорожку маму в ярком платье
Александр Ревва задолжал налоговой больше миллиона
С ножницами на полицейского: трое мужчин изнасиловали школьницу под Одессой
«Тысячи писем»: Мизулина предупредила о новой схеме аферистов
«Букины», мнение об СВО, двое детей: как живет актер Павел Савинков
«Истории удивительные» солдат ВСУ сдался в плен родному брату
Появились кадры из центра Тель-Авива после удара иранской ракеты
Агрессия США против Ирана ударила по американским акциям
«Мама забрала гаджет»: что известно о гибели мальчика в сугробе в Подольске
Назван срок, за который Франция может создать гиперзвуковые ракеты
Лавров обсудил ситуацию вокруг Ирана с главой МИД КСА Аль Саудом
«Трамп — законная цель». Иран похоронит Америку: что не так с операцией США
«Мне все равно»: Трамп «плюнул» на американцев и их мнение по Ирану
Катар сообщил о ликвидации двух иранских самолетов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.