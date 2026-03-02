Россия должна извлечь опыт из конфликта между США, Израилем и Ираном, заявил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Якушев. В качестве примера он привел ситуацию после Полтавской битвы — тогда Петр I на пиру провозгласил тост за своих «учителей в военном искусстве», подразумевая под ними шведскую армию, передает корреспондент NEWS.ru.

Напомню, что после победы под Полтавой Петр I на пиру с генералитетом Швеции сказал: «Так выпьем за наших учителей». Шведы спросили: «А кто ваши учителя?». Он сказал: «Вы». Конечно, пить за Израиль и США я бы не рекомендовал, но использовать те уроки, которые мы должны вынести из этой трагической ситуации, нам необходимо, — сказал Якушев.

Ранее политолог-востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов заявил, что Иран откажется от каких-либо компромиссов после убийства верховного лидера Али Хаменеи. По его мнению, теперь Тегеран готов идти ва-банк.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил, что убийство Хаменеи — это объявление войны мусульманам всего мира. По его словам, Тегеран считает кровопролитие и месть виновникам и командирам этого преступления своим законным долгом и правом. В стране объявлен 40-дневный траур после гибели Хаменеи.