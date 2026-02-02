Мощный кулак России: почему Европа до дрожи боится Балтийского флота

2 февраля 1701 года Петр I подписал указ о постройке на Ладожском озере шести 18-пушечных кораблей, положивший начало Балтийскому флоту (БФ). В этом году ему исполняется 325 лет. С какими целями он создавался, какие задачи выполняет сейчас, как защищает западные рубежи России и что делает его сегодня самым сильным флотом на Балтике, читайте в материале NEWS.ru.

Как и зачем Петр I создал Балтийский флот

Когда Петр I начал войну со Швецией за возвращение русских земель на Балтике и обеспечение для России широкого выхода к морю, без которого невозможна была нормальная торговля с Европой, основой военной тактики были осады и штурмы крепостей. Именно они с их гарнизонами, артиллерией и складами имущества контролировали территорию и давали возможность обеспечивать действия войск. На Балтике многие крепости стояли на морском берегу или в устьях рек, и, чтобы их взять, нужно было блокировать не только с суши, но и с воды. А для этого необходим флот.

Опыт таких действий у русских уже был — перед Северной войной Петр взял турецкую крепость Азов, обеспечив России выход к Азовскому морю и возможность самостоятельной торговли на Черном море. Азов пришлось брать в два захода. В первый раз русские к нему подошли с армией, но без флота, и осада была неудачной: турки по морю все время доставляли в крепость припасы и подкрепления. Во второй раз, в 1696 году, Петр приказал построить на Дону гребные и парусные суда — галеры, скампавеи, шнявы и шхуны, вооружить их артиллерией и спустить по реке в Азовское море. Там эта флотилия обеспечила блокаду турецкой твердыни с моря, и она была взята.

С 1701 года этот опыт пришлось применять на севере. Первые боевые корабли для Балтийского флота строились в 1702–1703 годах в устье реки Сясь на Ладожском озере и на реке Свирь. В годы Северной войны при содействии моряков-балтийцев были взяты Выборг, Ревель (ныне Таллин), Рига, Моонзундские острова, Гельсингфорс (ныне Хельсинки). Флот рос количественно и качественно и вскоре стал способен одерживать победы и на море — при Гангуте (1714), Эзеле (1719) и Гренгаме (1720).

После правления Петра I Балтийский флот стал одной из главных военных сил Российской империи и Советского Союза на северо-западном направлении, недаром при СССР он получил почетное звание Краснознаменный. После Великой Отечественной моряки получили новую базу в Балтийске под Калининградом (бывший Кенигсберг).

Малый ракетный корабль «Зелёный Дол» проекта 21631 «Буян-М» Балтийского флота ВМФ России (слева) на генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ в акватории Невы в Санкт-Петербурге Фото: Мурад Багандов / РИА Новости

Какие задачи сейчас выполняет Балтийский флот

Сейчас Краснознаменный Балтийский флот (КБФ) России выполняет задачи по обеспечению стабильности и защите интересов страны в регионе Балтийского моря, включая прибрежные территории.

Возможности КБФ объясняются его составом, рассказал NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин.

«У Балтийского флота комплексная структура: он имеет в своем составе и морскую пехоту, и береговые части, и авиацию. И достаточно большое количество кораблей, которые несут ракетное оружие. Это прежде всего МРК проекта „Каракурт“ и „Буян-М“. Кроме того, у Балтфлота есть достаточное количество береговых ракетных комплексов „Бал“, „Бастион“ — это аналоги „Искандеров“. Бьют они на 500 км, а новые должны и на тысячу. То есть части флота могут действовать не только в Калининградской области, но и на тысячу километров вокруг по территориям вероятного противника в Германии, Польше, Прибалтике, Финляндии, Швеции и Дании», — пояснил Дандыкин.

Какой сейчас баланс сил на Балтике

По словам Дандыкина, при сравнении флотов стран Балтийского региона выделяются два явных лидера, один из которых — российский Балтфлот.

«Объективно, если брать те флоты, которые там находятся сейчас, — шведский, финский, я уж не говорю про эстонский, латышский и латвийский, — нам в соперники не годятся. Единственная сила, которая может составить конкуренцию, это Бундесмарине — военный флот ФРГ. У немцев достаточно сравнительно новых кораблей и хороших подводных лодок. По подлодкам нам даже надо усилиться, чтобы сравняться с ними. Это сейчас делается — для КБФ строятся новые субмарины. Так что среди флотов на Балтике наш в числе лидеров. А поскольку его части можно оснастить и гиперзвуковым, и ядерным оружием, то в определенных условиях он может стать и лидером», — рассказал эксперт.

Финский и польский флоты также могут быть реальными противниками для Балтфлота, считает доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков.

Малый противолодочный корабль «Алексин» на генеральной репетиции военно-морского парада в честь Дня ВМФ России в Балтийске Фото: Виталий Невар/ РИА Новости

«У них превосходство по количеству подлодок и ракетных катеров. Кроме того, с их аэродромов может действовать авиация НАТО, и те силы, которые поляки, финны и немцы могут вместе выставить против нас (хотя главная часть их авиации предназначена для других направлений), будут вполне сопоставимы с нашими. Но превосходство Балтфлота заключается в береговых ракетных комплексах и в возможностях использования гиперзвукового оружия, а также в высокоэффективных зенитных комплексах С-400, которые не так давно перекинули в Калининградскую область», — пояснил NEWS.ru Сивков.

Почему в Европе боятся Балтфлота РФ

В случае прямого конфликта с Европой части КБФ могут не только нанести удары вглубь территории Германии, Польши и даже Скандинавских стран, но и существенно затруднить или вообще блокировать судоходство на западной и южной Балтике, отметил Дандыкин.

«Балтфлот может, например, заминировать Датские проливы и прибрежные воды вражеских государств. Это можно сделать с подводных лодок или авиацией, а с учетом новых разработок — и с помощью ракет, дистанционным минированием», — пояснил эксперт.

По словам Сивкова, главным ударным оружием КБФ является ракетное, и как раз оно вызывает беспокойство европейских военных и властей.

«На вооружении ракетных комплексов КБФ есть ракеты „Оникс“, которые могут простреливать всю акваторию Балтийского моря. Кроме того, корабли флота вооружены „Калибрами“, которые могут лететь на 2500 км, то есть держать под обстрелом из Калининграда всю Европу. Вот это европейцев и нервирует», — заключил Сивков.

