Трамп заявил, что США не нужна помощь Зеленского NBC News: Трамп назвал Зеленского последним, от кого США нужна помощь

Президент Украины Владимир Зеленский — последний человек, от которого США нужна помощь, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не нуждается в поддержке для защиты от иранских беспилотников, передает NBC News.

Трамп заявил, что страна самостоятельно справится с угрозами. Трамп исключил участие Украины в ближневосточном конфликте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направил дроны-перехватчики и группу специалистов по БПЛА для защиты американских военных баз в Иордании от иранских беспилотников. По его словам, Вашингтон обратился за помощью 5 марта и украинские специалисты вылетели на следующий день.

До этого пользователи Сети попросили Зеленского «сидеть и помалкивать» под постом в соцсети Х о необходимости продолжать поставки оружия Киеву на фоне конфликта США и Ирана. Один комментатор напомнил ему о клипе студии «Квартал-95», где он танцевал полуголым в кожаных штанах и на каблуках, назвав его «любителем шпилек».