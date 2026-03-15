15 марта 2026 в 02:56

Трамп заявил, что США не нужна помощь Зеленского

NBC News: Трамп назвал Зеленского последним, от кого США нужна помощь

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский — последний человек, от которого США нужна помощь, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не нуждается в поддержке для защиты от иранских беспилотников, передает NBC News.

Трамп заявил, что страна самостоятельно справится с угрозами. Трамп исключил участие Украины в ближневосточном конфликте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направил дроны-перехватчики и группу специалистов по БПЛА для защиты американских военных баз в Иордании от иранских беспилотников. По его словам, Вашингтон обратился за помощью 5 марта и украинские специалисты вылетели на следующий день.

До этого пользователи Сети попросили Зеленского «сидеть и помалкивать» под постом в соцсети Х о необходимости продолжать поставки оружия Киеву на фоне конфликта США и Ирана. Один комментатор напомнил ему о клипе студии «Квартал-95», где он танцевал полуголым в кожаных штанах и на каблуках, назвав его «любителем шпилек».

Трамп заявил, что США не нужна помощь Зеленского
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

