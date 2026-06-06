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06 июня 2026 в 13:36

«Память короткая»: Кобяков ответил на агрессивные планы Запада

Кобяков: Россия отобьет желание Запада бросаться на нее с оружием

Антон Кобяков Антон Кобяков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Запад пытается возродить фашизм, однако Россия помнит свою историю и выступает против любых подобных проявлений, заявил пресс-брифинге ПМЭФ советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Россия намерена «отбить охоту» к применению силы против страны.

Сегодня Запад опять решил возродить фашизм, память оказалась короткая. Но мы помним и чтим нашу историю, и всегда будем против любой реинкарнации нацизма. Если так называемые партнеры сегодня, как и 85 лет назад, думают, что историческая спираль и поход их на Восток снова приведут к уничтожению множества русских, то они заблуждаются. В этот раз с нашей стороны будут задействованы другие средства обороны. Мы навсегда отобьем охоту бросаться на Россию с оружием, — заявил он.

Ранее Кобяков заявил, что письмо украинского президента Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину — «клоунская выходка». Он отметил, что вежливые люди игнорируют такое хамство.

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Антон Кобяков
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