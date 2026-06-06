Зеленскому предрекли проблемы после выпада в адрес Трампа Экс-подполковник Дэвис: Трамп запомнит выпад Зеленского в письме Путину

Американский лидер Дональд Трамп не оставит без внимания насмешки в свой адрес, которые содержались в письме Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. В эфире своего YouTube-канала Дэвис заявил, что политику не стоило высмеивать американскую помощь, поскольку Трамп «не забудет этот выпад».

Черт возьми, если ты (Зеленский. — NEWS.ru) думаешь, что это сойдет тебе с рук, то спешу разочаровать. Трамп не забудет этот выпад в свою сторону. Не стоило высмеивать помощь США, — констатировал Дэвис.

В четверг, 4 июня, Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране для обсуждения путей завершения конфликта. Комментируя инициативу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Украины может приехать в Москву в любой момент, если хочет провести переговоры.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал письмо Зеленского Путину хамством. Он отметил, что позиция России по украинскому вопросу остается неизменной.