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06 июня 2026 в 10:10

Зеленскому предрекли проблемы после выпада в адрес Трампа

Экс-подполковник Дэвис: Трамп запомнит выпад Зеленского в письме Путину

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
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Американский лидер Дональд Трамп не оставит без внимания насмешки в свой адрес, которые содержались в письме Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. В эфире своего YouTube-канала Дэвис заявил, что политику не стоило высмеивать американскую помощь, поскольку Трамп «не забудет этот выпад».

Черт возьми, если ты (Зеленский. — NEWS.ru) думаешь, что это сойдет тебе с рук, то спешу разочаровать. Трамп не забудет этот выпад в свою сторону. Не стоило высмеивать помощь США, — констатировал Дэвис.

В четверг, 4 июня, Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране для обсуждения путей завершения конфликта. Комментируя инициативу, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Украины может приехать в Москву в любой момент, если хочет провести переговоры.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал письмо Зеленского Путину хамством. Он отметил, что позиция России по украинскому вопросу остается неизменной.

США
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владимир Путин
Украина
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