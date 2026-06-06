Кронштадт закрыли для въезда и выезда

Город Кронштадт в Санкт-Петербурге закрыли для въезда и выезда, сообщило СПб ГКУ «Организатор перевозок». Как отметили в учреждении, из-за этого часть движения автобусных маршрутов временно приостановили.

В связи с закрытием Кронштадта на въезд и выезд движение автобусных маршрутов №1Кр, 2Л, 2Кр, 3Кр, 101, 101Э, 175, 207, 215 временно приостановлено. А в связи с невозможностью проезда по Макаровскаой ул. у Докового моста трассы автобусных маршрутов №1Кр, 3Кр временно изменены, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что утром 6 июня Северная столица подверглась массированной атаке беспилотников. Были задействованы системы противовоздушной обороны, горожан просили не покидать жилье.

Кроме того губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что пожар вспыхнул недалеко от поселка Большая Ижора после атаки БПЛА. Он отметил, что в регионе создан временный оперштаб для контроля ситуации.

До этого в Минобороны РФ уточнили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 6 июня сбили 376 украинских дронов над разными регионами России. Перехваты и уничтожение беспилотников самолетного типа происходили, в частности, над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской и других областей.