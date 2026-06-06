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06 июня 2026 в 10:38

Жителей Ломоносовского района частично эвакуировали после пожара

Губернатор Дрозденко: в Ломоносовском районе частично эвакуировали население

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жителей Ленинградской области частично эвакуировали из зоны возле пожара в Ломоносовском районе, возникшего в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в МАКС. По его словам, разрушения незначительные — посечены осколками фасады домов и стекла. Пострадавших нет.

В Ломоносовском районе <...> возник пожар. Мною создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией в Ломоносовском районе. Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием — эта мера временная, надеюсь, что в течение нескольких часов все смогут вернуться в свои дома. Прошу отнестись с пониманием. Ситуация находится под контролем, — говорится в сообщении.

Ранее дежурные силы противовоздушной обороны над Ленинградской областью уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины. Опасность атаки дронов была объявлена в 03:59.

Также губернатор города Александр Беглов заявил, что утром 6 июня Санкт-Петербург попал под масштабную атаку БПЛА. Он отметил, что в городе работали системы ПВО и призвал жителей оставаться дома.

Александр Дрозденко
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Ленинградская область
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