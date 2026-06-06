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06 июня 2026 в 10:49

Удары по Украине сегодня, 6 июня: какие цели ВСУ поражены, последствия

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети
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Вооруженные силы России 6 июня нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 6 июня

ВС РФ в ночь на 6 июня нанесли удары по объектам военной, энергетической и портовой инфраструктуры на Украине, заявил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Массированный удар пришелся на Одессу и Черноморск — поражена портовая инфраструктура. Также взрывы прогремели в Маяках, Арцизе. Не менее 10 „Гераней“ ударили по Криворожской ТЭС. Прогремели взрывы в Снигиревке Херсонской области. Конотоп Сумской области без воды и частично без света из-за ударов БПЛА. Поражена цель в Краматорске», — отметил он.

Всего за сутки с 5 на 6 июня зафиксировано не менее 39 эпизодов ударов, которые были нанесены по военным объектам на севере, востоке, юге и в центральной части Украины, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в личном блоге в Telegram.

В Сумской области, по данным подпольщика, целями стали транспортные узлы, склады снабжения, районы размещения резервов, объекты обеспечения приграничной группировки; в Харьковской области — пункты управления, склады, районы размещения БПЛА, ремонтные мощности; в Днепропетровской области — железнодорожные узлы, логистические площадки, объекты обеспечения фронта; в Одесской области — объекты портовой инфраструктуры, склады, транспортные узлы.

В Черниговской области, как сообщил Лебедев, удары были нанесены по объектам приграничной инфраструктуры и маршрутам снабжения ВСУ; в Киевской области — по объектам инфраструктуры, логистики и системам ПВО; в Полтавской области — по транспортным узлам и складам.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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