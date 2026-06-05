Поиски Асылханова: последние новости 5 июня, что известно спустя 2 месяца

В Кемеровской области продолжаются поиски 23-летнего участника спецоперации Героя России Алексея Асылханова. Какие известны последние новости о случившемся сегодня, 5 июня?

Какие известны последние новости о поисках Асылханова

Алексей Асылханов бесследно исчез 3 апреля в Юрге. В тот день он сообщил своей супруге Валерии, что отправляется на работу, но там так и не появился. Женщина рассказала, что у ее мужа несколько ранений, он ходит на протезе и обычно пользовался личным автомобилем, однако в день исчезновения тот сломался.

В ходе следствия было установлено, что 3 апреля мужчина сел в неизвестный автомобиль. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения, однако вычислить маршрут машины не удалось.

Алексей Асылханов после увольнения с военной службы имел статус гражданского лица, поэтому его розыск проводится в общем порядке, сообщил «РГ» полковник следствия в отставке Максим Девятьяров.

В таких случаях, по его словам, сотрудники правоохранительных органов проверяют базы информационных центров МВД России, данные паспортно-визовой и адресно-справочной служб, медицинских учреждений и моргов. Также проводится проверка сведений о задержанных и арестованных гражданах и опрос родственников, друзей, знакомых и коллег пропавшего.

Девятьяров предположил, что исчезновение Асылханова может быть связано с его участием в спецоперации. Он обратил внимание на отсутствие видимых причин для добровольного отъезда мужчины и напомнил, что его супруга ожидает ребенка.

«Основываясь на своем 26-летнем опыте работы в следственных органах, к сожалению, вынужден предположить, что, скорее всего, исчезновение Героя России Асылханова связано с его героическими подвигами в зоне СВО», — заявил эксперт.

Сестра Асылханова Рената рассказала, что местонахождение ее брата до сих пор остается неизвестным.

Алексей Асылханов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Никаких зацепок новых нет. Какая основная версия исчезновения брата у Следственного комитета, не знаю. Но город у нас маленький, и найти человека, как мне кажется, легко можно было бы. <...> Если честно, мы не знаем, что могло произойти с Лешей. Дай бог, что с ним все будет хорошо», — заявила она.

За что награжден Асылханов

В сентябре 2025 года Минобороны РФ сообщило о присвоении Алексею Асылханову звания Героя России за подвиг в зоне СВО.

«Во время боев под Артемовском гвардии рядовой Алексей Асылханов остановил наступление противника, корректируя огонь артиллерии с БПЛА. Благодаря мужеству и отваге молодого десантника всего за три дня было уничтожено 15 танков, 50 боевых бронированных машин и более 400 украинских военных», — заявили в ведомстве.

Какие есть версии исчезновения Асылханова

Алексей Асылханов мог попасть в рабство, если потерял память, сказал в беседе с NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. Однако, по словам эксперта, наиболее вероятно криминальное происшествие.

«В случае с Асылхановым, скорее всего, речь идет о конфликте, связанном с бизнесом, долгами или крупными деньгами. Если парня взяли в плен, есть шанс, что его найдут во время полицейских рейдов», — заявил Лунев.

Версию о том, что Асылханов мог уехать к любовнице, отвергла его супруга Валерия. Женщина заверила, что ее супруг «на такое не способен».

Бывший следователь СК Василий Козлов предположил, что Асылханов мог вернуться в зону спецоперации через Ростов-на-Дону.

Ветеран СВО экс-штурмовик Виктор Викторко не исключил, что у Асылханова может быть посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), из-за которого он ничего не помнит о себе.

По его словам, звание «Герой РФ» просто так не дают. Экс-штурмовик заверил в беседе с NEWS.ru, что такие люди по определению не могут бросить на фронте боевых товарищей, а «на гражданке» — семью и детей.

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