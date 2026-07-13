Поиски Героя РФ Асылханова: последние новости 13 июля, откровения сестры

В Кемеровской области продолжаются поиски 23-летнего участника спецоперации Героя России Алексея Асылханова. Какие известны последние новости о случившемся сегодня, 13 июля?

При каких обстоятельствах исчез Асылханов

Алексей Асылханов бесследно исчез 3 апреля в Юрге. В тот день он сообщил своей супруге Валерии, что отправляется на работу. После окончания службы он устроился в техникум агротехнологий и сервиса на должность учителя ОБЗР (основы безопасности и защиты Родины). В учебном заведении мужчина в тот день не появился, а когда не вернулся домой, его жена забила тревогу.

По словам Валерии, обычно ее супруг ездил на работу на личном автомобиле, однако в день пропажи тот сломался. В ходе следствия было установлено, что 3 апреля мужчина сел в неизвестный автомобиль. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«Мне просто сказали, что он сел в машину, а куда они поехали — отследить не удалось», — заявила супруга пропавшего.

Она также рассказала, что у ее мужа несколько ранений, он ходит на протезе.

Асылханову в сентябре 2025 года присвоили звание Героя России. По данным МО РФ, за время службы он уничтожил 15 танков, 50 боевых бронированных машин и большое количество живой силы ВСУ.

Что известно спустя 100 дней поисков Асылханова

Сестра пропавшего Рената Асылханова рассказала, что семья на настоящий момент ничего не знает о местонахождении Алексея Асылханова.

«Все так же полная тишина. Ни одного намека на то, что могло произойти. Странно тут все. Мы все так же надеемся на то, что живой», — сказала она aif.ru.

Алексей Асылханов Фото: Артем Геодакян/POOL/РИА Новости

Девушка также сообщила, что супруга Асылханова прервала общение с его семьей.

«Вообще никаких связей. Она беременна, ребенок должен родиться в августе-сентябре», — разоткровенничалась она.

Знакомая Асылханова Раиса Михайловна в беседе с журналистами назвала исчезновение военного мистикой и отметила, что он так же бесследно исчез, как и семья Усольцевых под Красноярском.

«Три месяца прошло, и вообще тишина. Все везде обыскали, волонтеры подключались, и ничего. Вообще мистика какая-то, в Красноярском крае исчезла семья, как испарилась. Они, наверное, сбежали, улетели на вертолете, если бы погибли или медведь напал, то вещи бы остались… А что с Лешей произошло? Думали, что на СВО снова уехал, эту версию тоже проверили. Карточка его нигде не засветилась. Вопрос, куда он мог исчезнуть, так и остается без ответа», — сказала она.

Кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников в беседе с NEWS.ru предположил, что Асылханова могли похитить агенты СБУ.

«Его могли похитить, вывезти за территорию РФ в ближайшие государства, например Казахстан, и переправить оттуда в западные страны либо на Украину. Такой сценарий уже был осуществлен в отношении майора армии ДНР Владимира Цемаха. Потом его обменяли на пленного», — отметил он.

Адвокат Даниил Лунев допустил, что злоумышленники могли похитить Асылханова, чтобы завладеть его деньгами и наградами.

«Возможно, кто-то захотел завладеть его выплатами и наградами. Также могло произойти похищение из-за бизнеса или долгов. Жертвами подобных преступлений становятся люди с сильным посттравматическим стрессовым расстройством или тяжелой депрессией. Один из вероятных симптомов этих состояний — потеря памяти», — сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.

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