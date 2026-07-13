Магнитные бури сегодня, 13 июля: что завтра, апатия, головные боли, стресс

Сегодня, 13 июля, магнитной бури не ожидается, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Что известно о магнитных бурях 13 и 14 июля

По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня магнитное поле Земли будет находиться в спокойном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 26%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 35%. Вероятность спокойного магнитного поля — 39%», — сообщили ученые.

Планетарный индекс Kp в течение суток будет колебаться от 1,8 до 3,2 балла по девятибалльной шкале, что соответствует «зеленому» уровню активности и не представляет опасности.

По информации портала my-calend, сегодня магнитной не ожидается.

«Сегодня нет геомагнитных бурь. В этот день угроз для самочувствия не предвидится. Самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница. В период бури люди становятся рассеянными, раздражительными, тревожными, быстро устают. Магнитные бури могут вызывать боли в суставах, ломоту в костях», — говорится в публикации.

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Во вторник, 14 июля, геомагнитная обстановка, по прогнозам, останется спокойной. Вероятность возникновения магнитной бури снизится до минимальных 7%. Индекс Kp, как ожидается, не превысит двух баллов, что соответствует полному геомагнитному штилю. Солнечная активность продолжит снижаться, а К-индекс останется на уровне двух баллов.

Что надо делать метеозависимым людям во время магнитной бури

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать ущерб для здоровья.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, стоит уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма: не стоит перегружать себя. Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, то и человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, отказаться от алкогольных и газированных напитков», — заявил медик.

Диетолог, врач-терапевт Елена Устинова пояснила, что улучшить самочувствие во время геомагнитной активности поможет хороший сон, а также соблюдение режима правильного питания.

«Чтобы облегчить свое самочувствие, во время магнитных бурь не надо планировать никаких важных дел, встреч. Избегайте активной или интеллектуальной деятельности. Кроме этого, необходимо употреблять очень много чистой воды, чем жиже наша кровь, тем легче ей „бежать“ по сосудам», — уточнила врач.

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