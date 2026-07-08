Военный историк предположил, куда мог пропасть Герой РФ Асылханов

СБУ имеет агентурные сети в России, и пропавший 23-летний Герой РФ Алексей Асылханов мог находиться под их пристальным вниманием, предположил в беседе с NEWS.ru кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников. По его мнению, за Асылхановым могли охотиться нацисты, чтобы похитить.

Такие практики существуют в различных разведках мира и подразделениях, — рассказал он.

По словам историка, в самом трагичном случае молодого человека могли физически устранить и скрыть его тело. Но нельзя также исключать, что Герой РФ жив, указал Иванников.

Его могли похитить, вывезти за территорию РФ в ближайшие государства — например, Казахстан, и переправить оттуда в западные страны либо на Украину. Такой сценарий уже был осуществлен в отношении майора армии ДНР Владимира Цемаха. Потом его обменяли на пленного, — предположил Иванников.

Ранее бывший следователь СК, ветеран и участник боевых действий на СВО России Василий Козлов предположил в беседе с журналистами, что Асылханов мог вернуться в зону специальной военной операции. Он отметил, что эта версия требует проверки ряда данных. Для ее отработки, по словам Козлова, необходимо запросить сведения о банковских платежах в Ростове-на-Дону, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.