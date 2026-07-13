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13 июля 2026 в 12:20

Путин присвоил Кириллу Пескову звание Героя России

Космонавт Песков удостоен званий Героя России и «Летчика-космонавта РФ»

Космонавт Роскосмоса Кирилл Песков Космонавт Роскосмоса Кирилл Песков Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Космонавту Роскосмоса Кириллу Пескову присвоены звание Героя России и почетное звание «Летчик-космонавт РФ», соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовых актов. Песков удостоен высшей награды за мужество и героизм, проявленные в ходе длительного космического полета в составе экипажа МКС.

Космонавт родился в Туве в 1990 году. Получил образование в Ульяновском высшем училище гражданской авиации и приобрел опыт работы вторым пилотом на самолетах «Боинг-757». Песков стал шестым россиянином в истории МКС, полетевшим в составе экипажа американского корабля Crew Dragon. Он вернулся на Землю 9 августа 2025 года в рамках миссии Crew-10. Общая продолжительность его космического полета составила 147 суток.

Ранее российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков во время внекорабельной деятельности сделал селфи на фоне Международной космической станции и Земли. Он также сфотографировал в открытом космосе своего коллегу Сергея Микаева.

До этого сообщалось, что Кудь-Сверчков и Микаев приступили к первой в текущем году внекорабельной деятельности. Внутри МКС за пультом управления роборукой ERA дежурил член экипажа Crew‑12 космонавт Андрей Федяев.

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