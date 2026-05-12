12 мая 2026 в 16:58

Названа возможная причина загадочного исчезновения Героя России в Юрге

Ветеран СВО допустил посттравматический синдром у пропавшего Героя РФ Асылханова

У Героя России Алексея Асылханова, загадочно исчезнувшего в городе Юрга Кемеровской области, может быть посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), из-за которого он ничего не помнит о себе, сказал в беседе с NEWS.ru заявил экс-штурмовик, ветеран СВО из Иркутской области Виктор Викторко. Он добавил, что готов организовать ориентировку и подключить людей для поиска.

У Алексея мог развиться посттравматический синдром, из-за которого [у него] «отбило память», — сказал Викторко.

Он также сообщил, что у ветеранов есть каналы, чтобы запустить ориентировку и поднять людей для помощи в поиске, а если семья нуждается в чем-то, для решения этих проблем будут подключены общины. По словам экс-штурмовика, звание «Герой РФ» просто так не дают: это значит, что человек «прошел через ад» и спас десятки жизней. Он подчеркнул, что такие парни по определению не могут бросить на фронте боевых товарищей, а на «гражданке» — семью и детей.

Ранее сообщалось, что Герой РФ Асылханов с большой долей вероятности жив. По словам частного детектива Намига Аббасова, люди пропадают на недели и месяцы из-за чувства вины за срыв или запой. Аббасов предположил, что Асылханов сидит у приятеля и боится выйти на свет.

