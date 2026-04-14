Сыщик допустил, что исчезновение Героя России в Юрге связано с его семьей

14 апреля 2026 в 17:07

Детектив Аббасов: Герой России Аслыханов мог исчезнуть из-за проблем в семье

Алексей Асылханов Алексей Асылханов Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Герой России Алексей Асылханов, который загадочно исчез в городе Юрге Кемеровской области, с большой долей вероятности жив, высказал мнение в беседе с omsk.aif.ru частный детектив Намиг Аббасов. Сыщик отверг версии, связанные с криминалом или причастностью украинских спецслужб.

Проанализировав поведение военного, Аббасов также усомнился во внезапном приступе ПТСР или амнезии. По его словам, близкие ветерана, включая супругу, которая создает «идеальный портрет» мужа, могут просто не говорить о реальных проблемах в семье.

В моей практике люди пропадали на недели, а кто-то даже на полгода из-за чувства вины. Стыдно за срыв, за запой. Алексей — медийная личность. Весь город говорит о нем, а он, возможно, сидит у приятеля и боится выйти на свет, потому что не готов признать: «Я сорвался», — пояснил детектив.

Ранее жена пропавшего Героя России Валерия заявила, что обстоятельства исчезновения ее мужа в Кемеровской области указывают на то, что в день пропажи его видели садящимся в автомобиль. Женщина уточнила, что установить марку и принадлежность транспортного средства на данный момент не удалось. По ее словам, ситуация находится под особым контролем правоохранительных органов.

