Кузбасский Аль Капоне: убийца 22 человек стал таксистом в Крыму

Олег Пронин, известный под прозвищем Аль Капоне, провел за решеткой 24 года. Штатный киллер Ореховской ОПГ вышел на свободу в 2023 году и переехал в Крым. Сейчас ему 58 лет, он работает водителем такси бизнес-класса и находится под административным надзором, который должен закончиться осенью 2026 года. NEWS.ru рассказывает историю убийцы.

Бывший спецназовец

Олег Пронин родом из Кемеровской области. До того как вступить на криминальный путь, он служил в спецназе. В 1994 году Пронин вошел в состав Ореховской ОПГ. Вместе с земляками Игорем Сосновским и Сергеем Фроловым он составил костяк кузбасского отделения банды.

Эта группа работала обособленно от основного ядра ОПГ и специализировалась исключительно на заказных убийствах. Большинство рядовых членов группировки не знали кемеровских киллеров в лицо.

Первое известное преступление с участием Пронина произошло в июле 1996 года. В культурно-спортивном центре «Мечта» в Одинцово он вместе с подельниками расстрелял местного авторитета Михаила Мингазова и еще четырех человек. Для маскировки киллер использовал парик и солнцезащитные очки, писал «Коммерсант».

Спустя два года, в октябре 1998 года, Пронин совершил убийство, которое привлекло особое внимание правоохранительных органов. Жертвой стал следователь прокуратуры Одинцовского района Подмосковья Юрий Керезь. Тот расследовал серию преступлений Ореховской ОПГ в Московской области и первым в России возбудил уголовное дело по статье 210 УК РФ — организация преступного сообщества.

Незадолго до гибели Юрий Керезь отказался от взятки в размере $1 млн, которую ему предложили за закрытие дела против Ореховской группировки.

Пронин несколько дней наблюдал за домом следователя, переодевшись в грязный ватник. Затем он произвел четыре выстрела в Юрия Керезя.

22 убийства

После убийства следователя Керезя началось активное расследование деятельности Ореховской ОПГ. В ходе следствия всплыли и другие эпизоды.

В сентябре 2014 года, когда процесс приближался к завершению, была убита адвокат Татьяна Акимцева, представлявшая интересы потерпевших. Ее застрелили возле дома в центре Москвы.

Окончательный приговор по делу группировки вынесли в Московском областном суде в октябре 2014 года. Присяжные признали заказчика Дмитрия Белкина и исполнителя Олега Пронина виновными в 22 убийствах, 11 покушениях на убийство, бандитизме и незаконном хранении оружия.

Государственный обвинитель просил для Пронина 25 лет лишения свободы. Суд приговорил его к 24 годам колонии. Смягчающими обстоятельствами были признаны наличие несовершеннолетнего ребенка и незначительные отклонения в психике.

Все эти годы Пронин отбывал наказание в Мордовии, в Зубово-Полянском районе. Согласно материалам районного суда, он был признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. За время заключения Пронин получил всего два поощрения, но при этом заработал 135 дисциплинарных взысканий. Его неоднократно помещали в штрафной изолятор и карцер.

В колонии Пронин женился. Его избранницей стала Наталья Куракина — адвокат, которая представляла его интересы в суде.

Возвращение на свободу

21 ноября 2023 года стало известно об освобождении Олега Пронина из мордовской колонии. После 24 лет за решеткой он отправился жить к морю. Как выяснилось позже, 58-летний Пронин переехал на постоянное место жительства в Крым вместе с 67-летней супругой Куракиной.

Чтобы обеспечить себя средствами, супруги продали трехкомнатную квартиру родителей Пронина в Кемерово за 4 млн рублей, утверждает Telegram-канал SHOT. Сделкой занималась жена, чтобы не афишировать имя бывшего киллера.

Работу Пронин нашел не сразу. Но теперь известно, что одного из самых известных киллеров в истории России взяли в местный сервис такси. Его допустили к перевозкам в бизнес-классе. Теперь бывший член Ореховской ОПГ на авто марки Mazda возит VIP-клиентов.

После освобождения за Прониным установили административный надзор сроком на три года. Условия надзора жесткие: он не может покидать пределы Крыма, ему запрещено выходить из дома с десяти вечера до шести утра. Дважды в месяц Пронин обязан отмечаться в отделе полиции.

Надзор за бывшим киллером должен закончиться осенью 2026 года. После этого с Пронина снимут все ограничения, и он получит полную свободу передвижения и действий.

Не особо опасен

Криминалист Михаил Игнатов в комментарии aif.ru предположил, что Пронин не представляет особой опасности на свободе. Хотя за ним числится 22 убийства, он не маньяк и не насильник.

«Этот человек неопасен, я полагаю. Объясню почему. Это не кровожадный маньяк, не насильник, не серийный убийца. Это киллер, бывший активный участник Ореховской ОПГ. Они воевали со своими недоброжелателями, конкурентами, врагами. Они не представляли опасности для обычных граждан. Они не занимались разбоями, грабежами, уличной преступностью. Для работы в такси он вполне подходит. Некоторые другие таксисты гораздо опаснее для пассажиров», — пояснил эксперт.

