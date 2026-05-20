Экс-нардеп ответил, что Зеленский хочет провернуть на территории Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский дал спецслужбам указание дестабилизировать обстановку в Белоруссии, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Так он прокомментировал информацию о призыве политика подготовить «непубличные меры» против Минска. По словам экс-нардепа, это задание поступило на фоне предстоящих выборов в республике.

Зеленский заявил о желании дипломатическим путем повлиять на Белоруссию и ее взаимоотношения с Россией, а потом сразу же добавил, что, в частности, раздал непубличные задачи спецслужбам. Они не имеют никакого отношения к дипломатии, только участвуют в получении информации — это внешняя разведка и так далее. Все остальное — это подготовка к очередным выборам, которые пройдут в Белоруссии. Зеленский хочет заранее начать раскачивать там ситуацию, — сказал Олейник.

Он указал, что на Украине давно под контролем спецслужб формируется национальное военное подразделение, которое, как предполагается, будет задействовано и в Белоруссии, и в России. По словам экс-нардепа, европейцы активно вмешиваются в дела других стран с помощью третьей стороны, в данном случае — украинцев.

Ранее зампред комиссии по международным делам палаты представителей парламента Белоруссии Олег Гайдукевич назвал провокацией заявления украинских чиновников о якобы угрозе со стороны Минска. По его словам, украинские власти заинтересованы в продолжении конфликта, чтобы сохранить финансирование.