Жара в Москве побила температурный рекорд 129-летней давности

Царящая в столице жара установила новый температурный рекорд, который держался 129 лет, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России. По словам собеседника агентства, это уже второй рекорд, зафиксированный в столице с начала недели.

По последним данным, столбики термометров главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, поднялись до плюс 30 градусов — это значит, что установлен новый суточный температурный рекорд, — заявили в Гидрометцентре.

Прежде самым теплым 20 мая в Москве считался 1897 год, когда воздух прогрелся до плюс 29,7 градуса. Собеседник агентства подчеркнул, что нынешний температурный рекорд стал уже вторым с начала текущей недели. Накануне температура в городе достигла плюс 30,3 градуса, превысив предыдущий максимум 1979 года на 0,1 градуса.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщали, что в течение дня 20 мая в Москве и Подмосковье воздух может прогреться до плюс 32 градусов. При этом во второй половине дня местами по региону возможны кратковременные дожди. На фоне аномальной жары, которая, по прогнозам, сохранится до пятницы, 22 мая, в Москве, Подмосковье и других регионах Центральной России действует оранжевый уровень погодной опасности.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москве наступит похолодание. По его словам, из-за полярного вторжения температура днем упадет до плюс 12–15 градусов, а ночью опустится до плюс 8–11 градусов, что на несколько градусов ниже нормы.