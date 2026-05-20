«Это пока не ясно»: Эрдоган пошутил про свою жену и Курбан-байрам

Эрдоган в шутку заявил, что его планы на Курбан-байрам зависят от супруги

Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в шутку ответил на вопрос журналистов о планах на длинные выходные по случаю Курбан-байрама, передает издание Milliyet в своем аккаунте в соцсети X. Как с юмором подметил турецкий лидер, место его отдыха пока не определено, так как все зависит от решения супруги.

Это пока не ясно. Посмотрим, что скажет моя супруга, — сыронизировал Эрдоган.

Ранее турецкий лидер заявил, что Анкара нуждается в Брюсселе гораздо меньше, чем ЕС — в Турции. Европейские чиновники продолжают демонстрировать стратегическую близорукость в отношении Анкары, но Брюсселю пора осознать новые геополитические реалии, подчеркнул Эрдоган. По его словам, Турция значительно изменилась, а однополярный мир под контролем Запада ушел в прошлое.

Кроме того, Эрдоган отметил на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте в Анкаре, что турецкая сторона прилагает все усилия для возобновления российско-украинских переговоров. Турция стремится к запуску диалога на высшем уровне, констатировал глава государства.

