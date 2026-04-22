Эрдоган заявил о необходимости возобновить переговоры по Украине Эрдоган: Турция прилагает усилия ради переговоров между РФ и Украиной

Анкара прикладывает усилия для возобновления переговоров между Россией и Украиной, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на встрече в столице с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Он пояснил, что страна хочет добиться начала диалога на высшем уровне, передает сайт администрации.

Ранее сообщалось, что Эрдоган во время телефонных разговоров с партнерами с Запада заявлял о необходимости скорее возобновить переговоры по Украине. Источник в правительстве Турции пояснил, что он также призывал сохранять открытыми дипломатические каналы.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что республика готова организовать переговоры для решения украинского кризиса. По его словам, мировой интерес к этому конфликту снизился из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия позитивно воспринимает идею возобновления переговоров по украинскому вопросу в Стамбуле. Однако министр подчеркнул, что сейчас эта тема не является для Москвы первостепенной.