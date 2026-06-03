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03 июня 2026 в 15:43

В России может появиться первая «улица-музей»

В Нижнем Новгороде предложили наделить Кожевенную улицу статусом музея

Нижний Новгород, Россия Нижний Новгород, Россия Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
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В Нижнем Новгороде предложили наделить Кожевенную улицу новым статусом «улица-музей», сообщает ИА «Время Н». Такую идею предложил Общественный совет при Законодательном собрании Нижегородской области.

По итогам выездного заседания, в котором приняли участие депутаты, чиновники и общественники, председатель правления фонда «Земля Нижегородская» Александр Сериков подтвердил, что территория уже функционирует как музей. Главным препятствием становится отсутствие правовой базы. На данный момент ни в федеральном, ни в местном законодательстве такого понятия не существует.

Ранее генеральный директор девелоперской группы КВС Сергей Ярошенко в ходе Петербургского международного экономического форума сообщил, что на месте бывшего следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге появится несколько гостиниц на 280 номеров, а также музеи и рестораны. При этом комплекс сохранит свое историческое название. Реконструкцию объекта планируется полностью завершить к 2030 году.

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