В России может появиться первая «улица-музей»

В Нижнем Новгороде предложили наделить Кожевенную улицу новым статусом «улица-музей», сообщает ИА «Время Н». Такую идею предложил Общественный совет при Законодательном собрании Нижегородской области.

По итогам выездного заседания, в котором приняли участие депутаты, чиновники и общественники, председатель правления фонда «Земля Нижегородская» Александр Сериков подтвердил, что территория уже функционирует как музей. Главным препятствием становится отсутствие правовой базы. На данный момент ни в федеральном, ни в местном законодательстве такого понятия не существует.

Ранее генеральный директор девелоперской группы КВС Сергей Ярошенко в ходе Петербургского международного экономического форума сообщил, что на месте бывшего следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге появится несколько гостиниц на 280 номеров, а также музеи и рестораны. При этом комплекс сохранит свое историческое название. Реконструкцию объекта планируется полностью завершить к 2030 году.