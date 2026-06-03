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03 июня 2026 в 11:54

Стало известно, когда петербургские «Кресты» станут отелями и музеями

Гендиректор КВС Ярошенко: к 2030 году на месте «Крестов» построят гостиницы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На месте бывшего следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге появится несколько гостиниц на 280 номеров, а также музеи и рестораны, сообщил Telegram-каналу Baza генеральный директор девелоперской группы КВС Сергей Ярошенко в ходе Петербургского международного экономического форума. При этом комплекс сохранит свое историческое название.

Реконструкцию объекта планируется полностью завершить к 2030 году. Девелопер приобрел исторический комплекс бывшего изолятора в центре Петербурга в начале 2025 года. По словам Ярошенко, в обновленном пространстве разместятся не только средства размещения, но и общественные зоны.

Ранее сообщалось, что на юге Петербурга возведут надземный переход через Пулковское шоссе — работы планируют завершить в 2027 году. Застройщик уже приступил к строительству. Переход соединит территории рядом с ЖК «Зеленый квартал». В рамках проекта их благоустроят и организуют удобные маршруты к общественному транспорту.

Прежде директор Единого института пространственного планирования РФ Дина Саттарова заявила, что территория мариупольского завода «Азовсталь» может быть застроена жилыми домами. По ее словам, частичное возведение зданий стало бы рациональным решением с градостроительной точки зрения.

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