26 мая 2026 в 15:31

В Петербурге возведут надземный переход через Пулковское шоссе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На юге Санкт-Петербурга возведут надземный переход через Пулковское шоссе — работы планируют завершить в 2027 году, пишет «МК в Питере». Застройщик Setl Group уже приступил к строительству. Переход соединит территории рядом с ЖК «Зеленый квартал». В рамках проекта их благоустроят и организуют удобные маршруты к общественному транспорту.

Объект упростит передвижение жителей через один из наиболее загруженных дорожных участков. В ходе проекта установят лифты с обеих сторон магистрали, создадут дополнительные остановочные пункты. Кроме того, специалисты остеклят основной пролет и лестничные сходы для защиты пешеходной части от осадков и ветра. А вдоль перехода, рядом с тротуарами и общественными остановками появится освещение.

Ранее директор Единого института пространственного планирования РФ Дина Саттарова заявила, что территория мариупольского завода «Азовсталь» может быть застроена жилыми домами. По ее словам, частичное возведение зданий стало бы рациональным решением с градостроительной точки зрения.

