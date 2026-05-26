В Петербурге возведут надземный переход через Пулковское шоссе

На юге Санкт-Петербурга возведут надземный переход через Пулковское шоссе — работы планируют завершить в 2027 году, пишет «МК в Питере». Застройщик Setl Group уже приступил к строительству. Переход соединит территории рядом с ЖК «Зеленый квартал». В рамках проекта их благоустроят и организуют удобные маршруты к общественному транспорту.

Объект упростит передвижение жителей через один из наиболее загруженных дорожных участков. В ходе проекта установят лифты с обеих сторон магистрали, создадут дополнительные остановочные пункты. Кроме того, специалисты остеклят основной пролет и лестничные сходы для защиты пешеходной части от осадков и ветра. А вдоль перехода, рядом с тротуарами и общественными остановками появится освещение.

