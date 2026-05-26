Паника в Киеве, Зеленский пакует вещи: РФ обрушит на Украину огненный ад

МИД России заявил, что ВС РФ будут систематически наносить удары по предприятиям украинского ВПК и центрам принятия решений в Киеве в ответ на удары ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры. Москва обратилась к иностранным гражданам с призывом срочно покинуть столицу Украины. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: из города скоро побегут не только дипломаты, но и киевские чиновники. Какие объекты станут мишенями для российской армии и к чему приведут обстрелы — в материале NEWS.ru.

Что сказали в МИД России об ударах по Киеву

МИД РФ 25 мая выступил со специальным заявлением, в котором прокомментировал атаку ВСУ на колледж и студенческое общежитие в Старобельске 22 мая. В результате налета украинских БПЛА там погиб 21 студент, более 60 пострадали.

Министерство иностранных дел РФ отметило, что этой атакой Киев продемонстрировал свое пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Украинские власти, подчеркнули в МИД, проигнорировали Женевскую конвенцию 1949 года, регулирующую защиту гражданского населения во время конфликтов.

«Это переполнило чашу терпения. В сложившихся условиях ВС РФ приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве. <…> Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и командным пунктам», — отмечается в заявлении.

Кроме того, целями для ударов ВС РФ в украинской столице станут места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, которые ВСУ используют «при содействии натовских специалистов», указало министерство.

Москва призвала иностранных граждан, включая персонал дипмиссий, как можно скорее покинуть Киев. Жителям украинской столицы рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонную беседу с госсекретарем США Марко Рубио. В ней он уведомил американского коллегу о начале системных ударов по Киеву.

Готова ли Украина к ударам России

Вскоре после публикации заявления МИД РФ президент Украины Владимир Зеленский разместил в своем Telegram‑канале видеообращение, в котором указал на плачевное состояние противовоздушной обороны республики. По его словам, сейчас Киев старается ускорить «работу в Европе» по производству «собственной „антибаллистики“» и намерен активизировать диалог с Вашингтоном о его возможности поддержать Украину.

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru отметил, что украинская противовоздушная оборона не в состоянии полноценно противостоять массированным ударам ВС РФ.

«Да, у них есть американские системы ПВО Patriot, есть немецкие IRIS-T, есть другие системы. Но к ним не хватает ракет», — сказал он.

Аналитик напомнил, что российские войска уже нанесли один удар возмездия по Украине за атаку на Старобельск. После него спикер украинских ВВС Юрий Игнат даже не привел данных о количестве перехваченных ракет.

«Очевидно, что не удалось сбить почти ничего», — полагает Кнутов.

Он полагает, что мольбы Зеленского о поставках дополнительных ракет для ПВО, вероятнее всего, не возымеют эффекта.

«Украина воюет давно. Все, что было можно, европейцы ей уже дали. Возможно, часть ракет они снимут с боевого дежурства у себя, но их хватит на неделю-две. США ничего не продадут вовсе: они заключили военные контракты со странами Персидского залива, и все боеприпасы для Patriot будут идти туда — причем в ближайшие лет 20», — добавил историк.

Что ждет Украину

Олег Соскин, бывший помощник первого президента республики Леонида Кучмы, в эфире своего YouTube-канала возложил на Зеленского вину за готовящиеся удары ВС РФ. По его словам, именно нынешний глава государства спровоцировал Москву различными заявлениями и действиями.

«Киевлянам надо бежать», — считает Соскин.

По мнению Кнутова, прежде ВС РФ старались не бить по Киеву, чем воспользовались украинские власти — они перенесли в столицу разбросанные по всей республике производственные мощности многих объектов ВПК. Однако теперь «прилеты», полагает эксперт, будут и по этим предприятиям, и по учреждениям, непосредственно связанным с украинской властью.

«Думаю, теперь будут наноситься удары и по офису президента Украины, и по министерству обороны, и по главному управлению разведки, и по Генштабу ВСУ. Ограничений у нас больше нет», — считает он.

Аналитик не исключил, что для атак будут использоваться ракетные комплексы «Кинжал», «Циркон», «Искандер» и, если нужно, «Орешник», который вообще невозможно сбить.

«„Орешник“ особенно опасен, поскольку он вызывает сейсмическую волну. Это значит, что ближайшие к месту здания будут если не разрушены, то как минимум покроются трещинами. Особенно — старые. Как только это начнет происходить, из Киева, я полагаю, начнется массовая эвакуация. Только тогда станет ясно, что мы не шутим», — пояснил Кнутов.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре с NEWS.ru выразил уверенность, что спрятаться от российских ударов поспешит и Зеленский вместе со своими приближенными.

«Крысы бегут в подвалы, а Зеленский и компания спрячутся в бомбоубежище в районе Банковой. Это надежное укрытие, построенное еще во времена СССР и способное выдержать даже ядерные удары. Часть чиновников сбежит во Львов, где тоже есть крепкие бункеры», — сказал политик.

Кроме того, при первых же крупных ударах по Киеву столицу покинут сотрудники иностранных посольств — они, полагает аналитик, разъедутся или на запад страны, или в Польшу.

«Пока они кривляются — дескать, мы не будем из Киева уезжать. Но уверяю: как только они поймут, что краска для красных линий у России закончилась, они моментально сбегут», — убежден Олейник.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, начнется ли охота лично на Зеленского, полагает экс-нардеп.

«Если Россия нацелится на него, то украинцы сами начнут сообщать о его местонахождении. Они устали от этого местечкового фюрера. А как только Зеленский осознает, что теперь ракеты метят в него, он станет посговорчивее», — заключил Олейник.

