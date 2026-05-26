26 мая 2026 в 16:55

Риелтор рассказала, что изменится в покупке квартир с 1 июля

Риелтор Перескокова: с 1 июля станет доступна покупка квартир по биометрии

С 1 июля россияне смогут приобретать квартиры по биометрии, рассказала ОТР эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. Она отметила, что новый формат превратит сделки в более удобные и безопасные.

Главное изменение — возможность подтвердить личность при электронной подаче документа не только усиленной цифровой подписью, но и через единую биометрическую систему. Это позволит проводить сделки полностью дистанционно, без посещения МФЦ, — объяснила Перескокова.

Риелтор подчеркнула, что новая мера коснется стандартизированных процессов на первичном рынке, включая ипотеку. По ее словам, сделки с долями, наследственными или спорными активами не войдут в число доступных для оформления с помощью биометрии.

Ранее риелтор Светлана Власова рассказала, что при покупке квартиры семьи обращают внимание на наличие инфраструктуры. Она отметила, что для обеспечения необходимых учреждений рядом с домом важна поддержка государства.

