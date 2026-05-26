«Не просто на словах»: Захарова одним замечанием пристыдила Армению

Захарова: Россия не просто на словах переживала за судьбу Армении и поддерживала

Российская сторона не просто на словах переживала за судьбу Армении, а реализовала конкретные шаги для поддержки, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на полях I Международного форума по безопасности, который транслируется на сайте ведомства. По ее словам, Москва была нацелена на развитие не только двусторонних отношений, но и самой республики.

Мне кажется, что Россия — это та самая страна, которая искренне, не просто на словах переживала за судьбу Армении и армянского народа, но и постоянно, на протяжении десятилетий реализовала такую политику, которая была нацелена не только на развитие двусторонних отношений, но и на развитие Армении, — сказала Захарова.

Дипломат пояснила, что это касалось как вопросов безопасности, так и минимизации конфликтного потенциала. Она добавила, что Россия каждый раз тушила пламя на Кавказе, когда оно начинало набирать обороты.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян толкает республику на курс «бандеровской» Украины. По его словам, глава правительства не оценил многочисленные примеры братской помощи и поддержки со стороны Москвы и выбрал курс на разрыв отношений с Россией.

