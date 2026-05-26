35 дней отпуска: за и против лишней недели, как отдыхают в других странах

В Госдуме прозвучало предложение увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней. Автор инициативы — депутат от «Справедливой России» Николай Новичков — считает, что дополнительные семь дней компенсируют работникам «сгорающие» выходные внутри отпускного периода. Насколько эта идея реалистична и какой опыт есть у других стран, разбирался NEWS.ru.

Почему компенсация выходных в отпуске — это юридический нонсенс

Идея депутата Николая Новичкова добавить к отпуску семь дней якобы для компенсации «сгорающих» выходных внутри отпускного периода вызвала ряд вопросов. По словам адвоката Московской городской адвокатской палаты Александра Чумакова, согласно статье 120 Трудового кодекса РФ, продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска исчисляется именно в календарных днях. Это означает, что законодатель изначально включил в отпуск и рабочие, и выходные дни без каких-либо вычетов.

«Компенсировать обычные выходные дни, которые и так являются нерабочими по определению, — это юридический нонсенс», — заявил собеседник NEWS.ru.

Чумаков также обратил внимание на другую норму той же статьи 120 ТК РФ, где законодатель четко разделил понятия: нерабочие праздничные дни (например, 1–8 января или 1 мая), приходящиеся на время отпуска, в число календарных дней отпуска действительно не включаются. Для них существует специальный механизм продления отпуска или переноса дней. Однако к обычным еженедельным выходным (субботам и воскресеньям) это правило не имеет никакого отношения.

28 дней отпуска — это много или мало по мировым меркам

По данным международной платформы Resume, если считать общее количество праздничных и отпускных дней, Россия с 42 днями находится в середине списка. Лидирует Иран (53 дня, 26 из которых приходится на оплачиваемые дни отпуска, 27 — на нерабочие праздничные дни), за ним следуют Сан-Марино (46), Йемен (45), а также Андорра, Бахрейн и Бутан (по 44 дня), Мадагаскар, Нигер и Того (по 43 дня). У России таких дней — 42.

Российская «отпускная» норма в 28 дней полностью соответствует Директиве Евросоюза о рабочем времени (не менее четырех недель оплачиваемого отпуска в год), заметил в беседе с NEWS.ru экономист, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Олег Николаев. При этом во Франции, Финляндии, Австрии и Швеции отпуска действительно немного длиннее, добавил он.

Как заявила NEWS.ru председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина, международный контекст неоднороден: на одном полюсе — Иран с 53 днями, на другом — Китай, где базовый отпуск составляет от 5 до 15 дней в зависимости от стажа. Европейские стандарты могут отличаться от российских: во Франции и Финляндии — 30 рабочих дней, в Германии — 24.

Почему просто взять и добавить неделю к отпуску не получится

Главное препятствие — экономика. По словам Олега Николаева, «фонд оплаты труда не резиновый». Если работодателя обяжут оплачивать больше дней отдыха, он распределит эти деньги внутри года, что неизбежно приведет к сокращению ежемесячных выплат.

По мнению Анастасии Горелкиной, инициатива наталкивается на жесткие реалии рынка. В России рекордно низкая безработица при остром дефиците кадров. Законодательное увеличение отпуска означает прямой рост издержек, что особенно болезненно для малого и среднего бизнеса, считает она.

Если к существующему балансу в 28 дней слепо добавить еще 7 «компенсирующих» дней, мы получим разрушение норм рабочего времени и тотальный хаос для бухгалтерского и кадрового учета предприятий, уверен Чумаков. Любое удлинение отпуска — это прямая финансовая нагрузка на бизнес. «Оплата дополнительных семи дней отпускных каждому сотруднику в масштабах страны ляжет на плечи работодателей, многие из которых сейчас находятся в сложных экономических условиях», — резюмировал адвокат.

Что перспективнее: длинный отпуск или четырехдневка

Эксперты считают эти меры разнородными. Увеличение отпуска — разовая мера с понятной для работодателя стоимостью. Четырехдневная рабочая неделя — системная реформа, меняющая всю организацию труда, поясняет Анастасия Горелкина. Мировые пилоты в Исландии, Японии и Великобритании показывают позитивный эффект, но требуют серьезной перестройки бизнес-процессов. В российских условиях точечное увеличение отпуска выглядит более реалистичным в ближайшей перспективе.

«Вероятный компромисс — не всеобщее повышение минимальной планки, а расширение дополнительных отпусков для отдельных категорий работников (это уже частично реализовано в ТК РФ). Системное же изменение потребует либо смягчения ситуации на рынке труда, либо механизмов компенсации издержек для работодателей», — подвела итог Горелкина.

