Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 17:27

35 дней отпуска: за и против лишней недели, как отдыхают в других странах

Фото: Иллюстрация NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Госдуме прозвучало предложение увеличить ежегодный оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней. Автор инициативы — депутат от «Справедливой России» Николай Новичков — считает, что дополнительные семь дней компенсируют работникам «сгорающие» выходные внутри отпускного периода. Насколько эта идея реалистична и какой опыт есть у других стран, разбирался NEWS.ru.

Почему компенсация выходных в отпуске — это юридический нонсенс

Идея депутата Николая Новичкова добавить к отпуску семь дней якобы для компенсации «сгорающих» выходных внутри отпускного периода вызвала ряд вопросов. По словам адвоката Московской городской адвокатской палаты Александра Чумакова, согласно статье 120 Трудового кодекса РФ, продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска исчисляется именно в календарных днях. Это означает, что законодатель изначально включил в отпуск и рабочие, и выходные дни без каких-либо вычетов.

«Компенсировать обычные выходные дни, которые и так являются нерабочими по определению, — это юридический нонсенс», — заявил собеседник NEWS.ru.

Чумаков также обратил внимание на другую норму той же статьи 120 ТК РФ, где законодатель четко разделил понятия: нерабочие праздничные дни (например, 1–8 января или 1 мая), приходящиеся на время отпуска, в число календарных дней отпуска действительно не включаются. Для них существует специальный механизм продления отпуска или переноса дней. Однако к обычным еженедельным выходным (субботам и воскресеньям) это правило не имеет никакого отношения.

28 дней отпуска — это много или мало по мировым меркам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По данным международной платформы Resume, если считать общее количество праздничных и отпускных дней, Россия с 42 днями находится в середине списка. Лидирует Иран (53 дня, 26 из которых приходится на оплачиваемые дни отпуска, 27 — на нерабочие праздничные дни), за ним следуют Сан-Марино (46), Йемен (45), а также Андорра, Бахрейн и Бутан (по 44 дня), Мадагаскар, Нигер и Того (по 43 дня). У России таких дней — 42.

Российская «отпускная» норма в 28 дней полностью соответствует Директиве Евросоюза о рабочем времени (не менее четырех недель оплачиваемого отпуска в год), заметил в беседе с NEWS.ru экономист, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Олег Николаев. При этом во Франции, Финляндии, Австрии и Швеции отпуска действительно немного длиннее, добавил он.

Как заявила NEWS.ru председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина, международный контекст неоднороден: на одном полюсе — Иран с 53 днями, на другом — Китай, где базовый отпуск составляет от 5 до 15 дней в зависимости от стажа. Европейские стандарты могут отличаться от российских: во Франции и Финляндии — 30 рабочих дней, в Германии — 24.

Почему просто взять и добавить неделю к отпуску не получится

Главное препятствие — экономика. По словам Олега Николаева, «фонд оплаты труда не резиновый». Если работодателя обяжут оплачивать больше дней отдыха, он распределит эти деньги внутри года, что неизбежно приведет к сокращению ежемесячных выплат.

По мнению Анастасии Горелкиной, инициатива наталкивается на жесткие реалии рынка. В России рекордно низкая безработица при остром дефиците кадров. Законодательное увеличение отпуска означает прямой рост издержек, что особенно болезненно для малого и среднего бизнеса, считает она.

Если к существующему балансу в 28 дней слепо добавить еще 7 «компенсирующих» дней, мы получим разрушение норм рабочего времени и тотальный хаос для бухгалтерского и кадрового учета предприятий, уверен Чумаков. Любое удлинение отпуска — это прямая финансовая нагрузка на бизнес. «Оплата дополнительных семи дней отпускных каждому сотруднику в масштабах страны ляжет на плечи работодателей, многие из которых сейчас находятся в сложных экономических условиях», — резюмировал адвокат.

Что перспективнее: длинный отпуск или четырехдневка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эксперты считают эти меры разнородными. Увеличение отпуска — разовая мера с понятной для работодателя стоимостью. Четырехдневная рабочая неделя — системная реформа, меняющая всю организацию труда, поясняет Анастасия Горелкина. Мировые пилоты в Исландии, Японии и Великобритании показывают позитивный эффект, но требуют серьезной перестройки бизнес-процессов. В российских условиях точечное увеличение отпуска выглядит более реалистичным в ближайшей перспективе.

«Вероятный компромисс — не всеобщее повышение минимальной планки, а расширение дополнительных отпусков для отдельных категорий работников (это уже частично реализовано в ТК РФ). Системное же изменение потребует либо смягчения ситуации на рынке труда, либо механизмов компенсации издержек для работодателей», — подвела итог Горелкина.

Читайте также:

Отпуск 28 календарных дней по ТК РФ: как оформить — пошаговая инструкция

Выходные и праздники в мае 2026 года: сколько дней работаем и отдыхаем

Какие лекарства взять в путешествие по РФ и за границу: советы врачей

Экономика
Россия
отпуск
Трудовой кодекс
увеличение
компенсация
Екатерина Свинова
Е. Свинова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские фанаты известного рэпера остались без ночлега в Румынии
«Проверяют»: герой РФ об объявлении опасности БПЛА под Калининградом
Сон, свет и ткань: как интерьер влияет на качество отдыха
Секретарь СНБО Украины прибыл на переговоры в Берлин
Появились подробности разговора Лукашенко и Макрона
«Есть лишние»: Медведев высмеял решение ЕС не вывозить дипломатов из Киева
Оттепели, мороз до −25 градусов и мощные снегопады: погода в Москве зимой
Юрист призвал вернуть смертную казнь для убийц аниматоров на Кубани
В День предпринимателя в ГД рассказали о важных мерах поддержки бизнеса
«Несамостоятельная риторика»: депутат о заявлении Латвии про атаку на РФ
Под зонтами и капюшонами: фото москвичей, спасающихся от дождя
«Планы расписаны на год вперед»: продюсер о жизни Калюжного после армии
В Армении «впали в панику» после заявлений Медведева и Шойгу
МИД Германии вызвал посла России после обращения Москвы
Тело подростка обнаружили в реке на Ямале
Продюсер рассказал, как Калюжный провел первый день после демобилизации
Дерево убило подростка в Пермском крае
Обращение к Зеленскому, слухи о романе с Пугачевой: как живет Розенбаум
В Госдуме предположили, что могло бы помочь наступлению ВС РФ в Донбассе
Подросток на питбайке попал под машину и погиб
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.