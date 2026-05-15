15 мая 2026 в 13:36

Путин назвал уровень безработицы в России

Путин: уровень безработицы в России остается на уровне 2,2%

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Евгений Биятов, РИА Новости
Уровень безработицы в России остается на уровне 2,2%, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он отметил, что рост промышленного производства в марте составил 2,3%, передает пресс-служба Кремля.

Безработица остается на минимальном уровне — 2,2%, — сказал Путин.

В апреле Центробанк РФ сообщил, что уровень безработицы в России остается на историческом минимуме. По данным регулятора, рост зарплат в стране продолжает опережать рост производительности труда. Согласно опросам, количество предприятий, которые испытывают дефицит кадров, достигло минимального значения с середины 2023 года.

Кроме того, в Банке России отметили, что годовая инфляция в стране по состоянию на 20 апреля 2026 года составила 5,7%. В пресс-службе регулятора добавили, что в первом квартале рост цен с учетом сезонности в годовом выражении составил в среднем 8,7%.

Наряду с этим, Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5%. Регулятор продолжил смягчение ДКП с шагом в 50 б. п. Динамика внутреннего спроса, как отметили в ЦБ, приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
