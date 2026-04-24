Центробанк подсчитал годовую инфляцию в России Центробанк: годовая инфляция в России по состоянию на 20 апреля составила 5,7%

Годовая инфляция в России по состоянию на 20 апреля 2026 года составила 5,7%, следует из официального заявления Центрального банка России. В пресс-службе регулятора отметили, что в первом квартале рост цен с учетом сезонности в годовом выражении составил в среднем 8,7%.

В 1к26 текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 8,7% в пересчете на год после 4,4% в 4к25. <...> Годовая инфляция, по оценке на 20 апреля, составила 5,7%, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5%. Регулятор продолжил смягчение ДКП с шагом в 50 б.п. Динамика внутреннего спроса, как отметили в ЦБ, приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг.

До этого стало известно, что безработица в России по-прежнему находится на исторических минимумах. В Центробанке отметили, что напряженность на российском рынке труда планомерно снижается. Согласно опросам, количество предприятий, которые испытывают дефицит кадров, достигло минимального значения с середины 2023 года.