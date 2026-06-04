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04 июня 2026 в 13:31

Овчинский: правительство Москвы заключило соглашение с «Цианом» на ПМЭФ

Владислав Овчинский Владислав Овчинский Фото: Пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы
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Правительство Москвы заключило соглашение об информационном сотрудничестве с «Цианом» в ходе XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), сообщает руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Совместная работа коснется развития столичного рынка недвижимости.

Москва активно развивает цифровые сервисы и современные технологические решения в строительной сфере. В 2025 году был запущен проект «Московские кварталы». Всего за год реализации проекта было продано почти 5 тыс. квартир общей площадью более 270 тыс. квадратных метров. Сегодня городской проект предлагает варианты приобретения недвижимости более чем в 60 районах столицы. Сотрудничество с «Цианом» станет важным шагом, который позволит объединить лучшие практики и технологические инструменты для повышения прозрачности рынка, развития удобных сервисов и информирования москвичей о возможностях приобретения жилья в столице, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Соглашение затрагивает обмен информацией о современных технологических инструментах, совместную работу в экспертно-аналитической сфере, взаимодействие в рамках разработки и интеграции инновационных продуктов и решений, а также обмен лучшими практиками в научно-технической и технологической сферах. В планах также проводить совместные отраслевые мероприятия, в которых будут участвовать банки, девелоперы, представители органов власти и профессионального сообщества.

Городской проект «Московские кварталы» был запущен в конце мая 2025 года. Это комфортные квартиры для продажи в современных жилых комплексах, которые возводятся одновременно с созданием качественной городской инфраструктуры. Город контролирует все этапы, вплоть до передачи под заселение. Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее Овчинский сообщил, что в Северо-Восточном округе Москвы возвели жилой дом в рамках проекта «Московские кварталы». Общая площадь новостройки составила более 8,8 тыс. квадратных метров.

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