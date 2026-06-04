ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 13:30

Овчинский: Москва и «ДОМ.РФ» заключили соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

Владислав Овчинский Владислав Овчинский Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
Подписывайтесь на нас в MAX

В ходе XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) правительство Москвы совместно с институтом развития «ДОМ.РФ» подписали соглашение об информационном взаимодействии в сфере жилищного строительства, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский. Совместная работа будет направлена на повышение прозрачности отрасли, развитие цифровых механизмов взаимодействия и формирование качественной аналитической базы для принятия управленческих и инвестиционных решений.

В рамках соглашения стороны поделятся опытом и проведут совместные мероприятия по теме развития жилищного строительства. Кроме того, взаимодействие коснется совершенствования информационного обмена между единой информационной системой жилищного строительства (ЕИСЖС) и городскими системами в сфере градостроительства.

Сегодня строительная отрасль все больше опирается на цифровые решения и качественные данные. От их полноты и актуальности зависят скорость принятия решений, эффективность реализации проектов и прозрачность работы рынка в целом. Сотрудничество с финансовым институтом развития «ДОМ.РФ» позволит синхронизировать подходы к работе с информацией и повысить качество аналитики в жилищном строительстве. Это важный шаг для дальнейшего технологичного развития стройотрасли, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Отдельное направление сотрудничества ориентировано на совершенствование и актуализацию информации о строящихся и реконструируемых жилых объектах, включая дома по программе реновации. Это позволит сделать строительный рынок открытым и понятным как для профессионалов, так и для простых жителей.

Совместная работа призвана повысить качество управления строительными проектами и ускорить обмен данными между участниками. Это подразумевает более точное планирование и возможность быстрее реагировать на изменения рынка. Цифровые инструменты и единые подходы к работе с данными помогут создать дополнительные условия для стабильного развития жилищного строительства в столице.

Ранее Овчинский заявил, что в Восточном Измайлово идет строительство жилого дома по программе реновации. Его общая площадь превысит 40 тыс. квадратных метров. Новостройка появится по адресу: Сиреневый бульвар, земельный участок 70/1.

Общество
Москва
строительство
стройки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дроны ВСУ атаковали пять регионов России
Путин рассказал, как в будущем будет применяться «Орешник»
Путин заявил о позитивном развитии отношений с Азербайджаном
Путин заявил, что контроль над Донбассом не мешает сделке по Украине
Путин раскрыл, какие отношения у него сложились с Си Цзиньпином
Путин объяснил, почему ВС Россиии ударили «Орешником» по «сараю»
Путин намекнул на «кое-что» в арсенале России, которого нет у Украины
Путин раскрыл, в какой сфере Россия и Китай работают вместе
«Наиболее существенная»: Путин назвал причину потери территорий Украиной
В американской торговой палате назвали главную цель Трампа по России
Путин сообщил о бесполезном давлении США на одного из партнеров России
Путин указал на важную особенность дружбы Китая и России
В КНР засекли секретную подлодку, червь ударил по экономике США: что дальше
Попросивший гражданство у Путина американский журналист отправится на СВО
«По восходящей»: Путин оценил отношения с Казахстаном
«Лучшее творение»: глава делегации США поделился впечатлениями о Петербурге
Медведев раскрыл, будут ли США вливать деньги в Украину
Эксперт оценил последствия иранского кризиса для мировой экономики
Лантратова потребовала от ООН осудить удары ВСУ по мирным гражданам
Памятник Булгакову снесли в Киеве
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.