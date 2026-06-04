Овчинский: Москва и «ДОМ.РФ» заключили соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

В ходе XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) правительство Москвы совместно с институтом развития «ДОМ.РФ» подписали соглашение об информационном взаимодействии в сфере жилищного строительства, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский. Совместная работа будет направлена на повышение прозрачности отрасли, развитие цифровых механизмов взаимодействия и формирование качественной аналитической базы для принятия управленческих и инвестиционных решений.

В рамках соглашения стороны поделятся опытом и проведут совместные мероприятия по теме развития жилищного строительства. Кроме того, взаимодействие коснется совершенствования информационного обмена между единой информационной системой жилищного строительства (ЕИСЖС) и городскими системами в сфере градостроительства.

Сегодня строительная отрасль все больше опирается на цифровые решения и качественные данные. От их полноты и актуальности зависят скорость принятия решений, эффективность реализации проектов и прозрачность работы рынка в целом. Сотрудничество с финансовым институтом развития «ДОМ.РФ» позволит синхронизировать подходы к работе с информацией и повысить качество аналитики в жилищном строительстве. Это важный шаг для дальнейшего технологичного развития стройотрасли, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Отдельное направление сотрудничества ориентировано на совершенствование и актуализацию информации о строящихся и реконструируемых жилых объектах, включая дома по программе реновации. Это позволит сделать строительный рынок открытым и понятным как для профессионалов, так и для простых жителей.

Совместная работа призвана повысить качество управления строительными проектами и ускорить обмен данными между участниками. Это подразумевает более точное планирование и возможность быстрее реагировать на изменения рынка. Цифровые инструменты и единые подходы к работе с данными помогут создать дополнительные условия для стабильного развития жилищного строительства в столице.

Ранее Овчинский заявил, что в Восточном Измайлово идет строительство жилого дома по программе реновации. Его общая площадь превысит 40 тыс. квадратных метров. Новостройка появится по адресу: Сиреневый бульвар, земельный участок 70/1.