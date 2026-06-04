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04 июня 2026 в 12:38

Россиянам рассказали, востребованы ли отечественные товары за рубежом

РЭЦ: российские товары востребованы за рубежом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Российские товары востребованы за рубежом в условиях санкций, рассказала Lenta.ru вице-президент Российского экспортного центра Татьяна Ан. Она отметила, что 87% несырьевых поставок идет в дружественные страны.

Крайне важно, что растет экспорт и высокотехнологичных товаров. В прошлом году поставки продукции машиностроения и фармацевтики увеличились на 28%, — рассказала Ан.

Вице-президент РЭЦ подчеркнула, что сейчас основными направлениями стали Китай, Индия, Турция и Бразилия. По ее словам, в начале 2026 года также заметно выросли поставки несырьевой неэнергетической продукции в африканские страны.

Ранее сообщалось, что Россия нарастила поставки кальмаров в Японию. Согласно статистике японской таможни, в феврале этого года более чем вчетверо в годовом выражении — до $1,2 млн (97 млн рублей).

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