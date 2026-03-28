Раскрыто, как выросли поставки в Японию морепродуктов из России Россия вчетверо нарастила поставки кальмаров в Японию

Россия нарастила поставки кальмаров в Японию, сообщает ПРАЙМ. Согласно статистике японской таможни, в феврале этого года более чем вчетверо в годовом выражении — до $1,2 млн (97 млн рублей).

На долю России пришлось около 4% импортных потребностей Японии в этом виде морепродуктов в конце зимы. Основными поставщиками для Японии остаются Китай, Таиланд и Индонезия.

При этом поставки морских ежей, по которым Россия несколько раз фиксировала рекордный экспорт в Японию, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в феврале выросли на 14% — до $8,85 млн (714 млн рублей). В месячном же выражении была небольшая просадка — на 5,6%.

Ранее сообщалось, что Япония собралась понизить статус контактов с Китаем в ежегодном дипломатическом докладе, убрав формулировку «одни из важнейших». Теперь отношения будут охарактеризованы как «стратегические» и «взаимовыгодные» с указанием, что Китай остается важным соседом. Пекин возобновил ограничения на импорт японских морепродуктов.