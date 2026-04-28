Обваливаю кольца кальмара в муке и на огонь — через 10 минут подаю нежные кальмары в сметанном соусе

Обваливаю кольца кальмара в муке и на огонь — через 10 минут подаю нежные кальмары в сметанном соусе

Беру кольца кальмара, муку, сметану и сыр — обваливаю кальмары в муке, обжариваю на сливочном масле пару минут, добавляю сметану, воду, соль, перец, тушу до загустения и подаю с макаронами, посыпав сыром. Через 15 минут на столе нежные, сочные кальмары в бархатном сметанном соусе, которые получаются мягкими, ароматными и намного вкуснее, чем в ресторане.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина. Получается обалденная вкуснятина: нежные кольца кальмара в густом, сливочном соусе с лёгкой кислинкой, а сверху — расплавленная сырная корочка, которая делает каждый кусочек тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 60 г макарон, 200–250 г колец кальмара (очищенных), 30 г сметаны, 10 г муки, 15 г твёрдого сыра, соль и перец по вкусу, немного сливочного масла для жарки. Макароны отварите до готовности. Кольца кальмара обваляйте в муке (удобно в мешочке). На сковороде растопите сливочное масло, обжарьте кальмары 1–2 минуты до румяности. Добавьте сметану, соль, перец и немного воды (можно от макарон), перемешайте, тушите 1–2 минуты до загустения. Подавайте кальмары с макаронами, посыпав тёртым сыром. Это блюдо исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

