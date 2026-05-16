Салат — перевод кальмара! Готовим из него настоящий деликатес: все решает начинка

Такой фаршированный кальмар легко разрезается на порционные кружочки — внутри видна начинка, выглядит эффектно, если надо удивить гостей. Его можно подать как горячую закуску или основное блюдо.

Что понадобится

1 кальмар (тушка), 5 шампиньонов, 100 г сыра, 2 ст. л. майонеза, укроп по вкусу.

Как я готовлю

Шампиньоны мелко нарезаю, добавляю натертый сыр, рубленый укроп и майонез. Перемешиваю до однородной начинки.

Кальмара размораживаю (если заморожен), чищу, удаляю внутренности и хрящ. Промываю, обсушиваю. Наполняю тушку приготовленной начинкой, плотно утрамбовываю. Края можно заколоть зубочистками, чтобы начинка не выпала.

В аэрогриле выставляю режим «Рыба», температуру 180 °C, время 20 минут. Выкладываю кальмара на решетку, запекаю до золотистой корочки.

Перед подачей нарезаю порционными кружочками, посыпаю свежей зеленью.

