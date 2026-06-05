5 простых холодных супов на жару: свекольник, окрошка и не только

5 простых холодных супов на жару: свекольник, окрошка и не только

Лето в самом разгаре, и хочется чего-то холодного, легкого и вкусного. Холодные супы — идеальное решение: они освежают, насыщают, но не перегружают организм. Собрали пять быстрых и простых рецептов таких блюд. Они готовятся из доступных продуктов и точно понравятся всей семье. Классический свекольник, традиционная окрошка, ароматная ботвинья, болгарский таратор и легкий огуречный суп на кефире — каждый по-своему хорош в жару.

Рецепт № 1. Классический свекольник — яркий и освежающий

Отварите 2 средние свеклы до готовности (около 40–50 минут), полностью остудите и натрите на крупной терке. 2–3 свежих огурца нарежьте небольшими кубиками. 3–4 вареных яйца измельчите ножом или натрите на терке. Зеленый лук и укроп мелко порубите. В кастрюле или большой миске сложите все подготовленные овощи и яйца. Залейте 1 литром холодного кваса (можно использовать магазинный или домашний). Если кваса нет, используйте смесь кефира с водой в пропорции 1:1. Добавьте 200 г сметаны, 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку сахара и сок половины лимона. Хорошо перемешайте все до однородности. Поставьте свекольник в холодильник на 30–40 минут для охлаждения и настаивания. Подавайте с дополнительной сметаной и зеленью.

Свекольник получается насыщенного цвета, с приятной кислинкой.

Совет: чем дольше суп стоит в холодильнике, тем вкуснее и ярче по цвету он становится.

Рецепт № 2. Окрошка на квасе — классика русского лета

Нарежьте кубиками 300 г вареной колбасы (можно заменить отварным мясом — говядиной или курицей), 3 вареные картофелины, 2–3 свежих огурца и 4 вареных яйца. Мелко порубите большой пучок зеленого лука, укропа и петрушки. Сложите все подготовленные ингредиенты в кастрюлю или большую миску. Добавьте 1 чайную ложку соли и 1 чайную ложку горчицы (лучше столовой, не острой). Залейте 1,2–1,5 литра холодного хлебного кваса. Добавьте 150 г сметаны. Тщательно перемешайте. Поставьте окрошку в холодильник минимум на 20 минут для настаивания и охлаждения. Подавайте с дополнительной сметаной и зеленью.

Классическая окрошка — сытная, но при этом очень легкая и освежающая.

Совет: используйте только натуральный квас без добавок — от него сильно зависит вкус.

Рецепт окрошки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт № 3. Ботвинья — старинный русский холодный суп

Отварите 300 г молодой свекольной ботвы и щавеля вместе в течение 5–7 минут в подсоленной воде. Остудите и мелко нарежьте зелень. Добавьте 2 свежих огурца, нарезанных кубиками, 4 вареных яйца (измельчить), пучок зеленого лука и укропа (мелко порубить). 300 г отварной рыбы (лучше красной — семги, форели или горбуши) разберите на небольшие кусочки, удалив кости. Все подготовленные ингредиенты сложите в кастрюлю. Залейте 1 литром холодного хлебного кваса. Добавьте 2 столовые ложки тертого хрена, соль и немного сахара по вкусу. Хорошо перемешайте. Охладите в холодильнике не менее 30 минут перед подачей.

Ботвинья имеет насыщенный травяной вкус и прекрасно сочетается с рыбой.

Совет: выбирайте слабосоленую или отварную красную рыбу — она лучше всего раскрывает вкус супа.

Рецепт № 4. Болгарский таратор — легкий огуречно-йогуртовый суп

2–3 крупных свежих огурца натрите на крупной терке. Если огурцы водянистые, можно слегка отжать лишний сок. Добавьте 500 г натурального йогурта или мацони (можно использовать густой кефир). Влейте 300 мл холодной кипяченой или фильтрованной воды. Добавьте 2 измельченных зубчика чеснока (пропустить через пресс), 2 столовые ложки рубленого укропа и 1 столовую ложку оливкового масла. Посолите по вкусу и добавьте немного лимонного сока для свежести. Хорошо перемешайте. Перед подачей посыпьте 30 г измельченных грецких орехов. Поставьте в холодильник на 15–20 минут для охлаждения и настаивания. Подавайте как суп или как соус к мясу и овощам.

Таратор получается очень нежным, с приятной кислинкой.

Совет: огурцы не отжимайте полностью — немного сока сделает суп более ароматным.

Холодный суп с кефиром Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт № 5. Огуречный суп на кефире — самый легкий вариант

Натрите на терке 4–5 свежих огурцов (если огурцы с грубой кожурой, лучше очистить). Добавьте 1 литр холодного кефира (жирность любая). Влейте 200 мл минеральной воды без газа — она сделает суп более легким и слегка шипучим. Добавьте 2 измельченных зубчика чеснока (пропустить через пресс), большой пучок рубленой зелени (укроп, петрушка, зеленый лук). Посолите (1 чайная ложка) и поперчите (щепотка черного перца). Если хотите более нежную, кремовую текстуру, добавьте 1 столовую ложку сметаны. Тщательно перемешайте. Поставьте в холодильник на 20–30 минут для охлаждения и настаивания. Подавайте с кусочком ржаного хлеба.

Этот суп — настоящий спасатель в сильную жару, легкий и освежающий.

Совет: используйте жирный кефир 3,2% — он дает более насыщенный и мягкий вкус.

Советы, как приготовить идеальные холодные супы на жару

Все продукты перед смешиванием обязательно охлаждайте.

Кислотность регулируйте лимонным соком, квасом или сметаной по своему вкусу.

Чем дольше суп настаивается в холодильнике, тем вкуснее он становится.

Чтобы суп был сытнее, добавляйте вареные яйца, мясо или рыбу, а для легкости — больше овощей и зелени.

Подавайте холодные супы хорошо охлажденными, можно даже с кубиками льда. Они прекрасно сочетаются со свежим хлебом, картофельными драниками или просто отварным картофелем.

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