ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 11:00

Щавель будет сочным и густым: какие соседи на грядке губят зелень без шансов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Щавель кажется одной из самых простых культур для огорода, но даже с ним многие ошибаются. Часто причина слабого роста и мелких листьев кроется не в поливе, а в неправильных соседях по грядке. Оказывается, некоторые растения буквально мешают щавелю нормально развиваться.

Лучше всего щавель чувствует себя рядом с малиной, земляникой, огурцами и капустой. Хорошими соседями также считаются морковь, редька, мята и мелисса. Эти культуры не забирают у зелени питание и помогают сохранить комфортные условия для роста. Особенно удачно щавель растет в полутени — например, возле кустарников или под деревьями.

А вот рядом с помидорами, картофелем и любыми бобовыми щавель лучше не сажать. Такие культуры начинают конкурировать за питание и влагу, из-за чего листья становятся жесткими и растут медленнее. Не подходят и базилик с шалфеем — они способны угнетать зелень. Перед посадкой стоит также учитывать предшественников: после лука, моркови и редиса щавель обычно растет особенно хорошо.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что в полутени щавель дольше остается сочным и не грубеет даже в жару. Она также советует регулярно срезать крупные листья — тогда растение быстрее выпускает свежую молодую зелень.

Ранее сообщалось, что часто лук на грядке разочаровывает: перо жидкое, а сами луковицы мелкие и рыхлые. При этом все может упираться не в почву и не в полив, а в подготовку севка.

Проверено редакцией
Общество
советы
щавель
зелень
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.