Щавель будет сочным и густым: какие соседи на грядке губят зелень без шансов

Щавель кажется одной из самых простых культур для огорода, но даже с ним многие ошибаются. Часто причина слабого роста и мелких листьев кроется не в поливе, а в неправильных соседях по грядке. Оказывается, некоторые растения буквально мешают щавелю нормально развиваться.

Лучше всего щавель чувствует себя рядом с малиной, земляникой, огурцами и капустой. Хорошими соседями также считаются морковь, редька, мята и мелисса. Эти культуры не забирают у зелени питание и помогают сохранить комфортные условия для роста. Особенно удачно щавель растет в полутени — например, возле кустарников или под деревьями.

А вот рядом с помидорами, картофелем и любыми бобовыми щавель лучше не сажать. Такие культуры начинают конкурировать за питание и влагу, из-за чего листья становятся жесткими и растут медленнее. Не подходят и базилик с шалфеем — они способны угнетать зелень. Перед посадкой стоит также учитывать предшественников: после лука, моркови и редиса щавель обычно растет особенно хорошо.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что в полутени щавель дольше остается сочным и не грубеет даже в жару. Она также советует регулярно срезать крупные листья — тогда растение быстрее выпускает свежую молодую зелень.

