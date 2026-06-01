Я не фанат супов, но этот щавелевый ем тайком, чтобы не делиться

Думал, вегетарианский суп — это скучно, пока не попробовал этот рецепт с вялеными помидорами.

Ингредиенты

Щавель — 200 г, картофель — 4 шт., лук — 1 шт., морковь — 1 шт., корень сельдерея — 50 г, белые грибы — 200 г, растительное масло — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, вода — 2 л, вяленые помидоры — 4 шт, шпинат — 4 листочка.

Как готовлю

Сначала обжариваю на сковороде лук, морковь и сельдерей до мягкости — это база вкуса. Тем временем ставлю кастрюлю с водой, кидаю туда нарезанный картофель и белые грибы. Варю 15 минут, пока картошка не станет мягкой.

Добавляю обжаренные овощи, даю покипеть еще 4–5 минут. Самое классное — в самом конце бросаю щавель, выключаю огонь и даю настояться 10 минут. Разливаю по тарелкам, сверху кладу вяленый помидор и листик шпината.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Круто, что суп получается очень легким: ни грамма мяса, но за счет грибов и корня сельдерея навар такой, будто варил на говяжьей косточке. Визуально — ярко-зеленый, аппетитный, с кусочками моркови. Советую не переваривать щавель, закладывайте его в самом конце и сразу выключайте огонь.