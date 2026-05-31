Нужна капуста и немного фарша — получаем настоящий стир-фрай, который сметают с тарелок

Думал, стир-фрай — это для профи. А оказалось, что справился бы даже мой кот, если бы он умел жарить.

Ингредиенты

Свиной фарш — 300 г, молодая капуста — 200 г, морковь — 1 шт., сладкий перец — 1 шт., зеленый лук — 1 пучок, имбирь — 20 г, чеснок сушеный — 1 ч. л., кайенский перец — 0,5 ч. л., сахар — 1 ч. л., соевый соус — 3 ст. л., яблочный уксус — 1 ст. л., масло растительное — 1 ст. л., кунжут — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала шинкую капусту, морковь и перец длинной соломкой, лук — колечками. Имбирь тру на мелкой терке, чтобы взбодриться. В раскаленный вок лью масло, кидаю фарш и имбирь, жарю 5 минут, разбивая комки лопаткой.

Тем временем приправляю мясо чесноком, перцем и сахаром — аромат уже сводит с ума. Засыпаю все овощи, обжариваю еще 5 минут, чтобы они остались хрустящими.

В финале вливаю соевый соус и уксус, держу на огне минуту, посыпаю кунжутом. Все. Тарелка пустеет быстрее, чем я успеваю налить чай.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Этот рецепт спас меня, когда в холодильнике гулял ветер: нашлась молодая капуста, морковка и фарш. Результат превзошел ожидания — вкус получился насыщенным и ярким, как весенний день. Неожиданно здорово, что яблочный уксус не перебивает, а только подчеркивает сладость перца.