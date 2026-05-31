Этот ролл из бекона — причина, почему я перестал готовить шашлык

Сложил хлеб с помидором, обернул беконом, кинул на решетку. Результат — горячий, хрустящий ролл с расплавленным сыром.

Ингредиенты

Бородинский хлеб — 8 ломтиков, бекон сырокопченый — 200 г, помидор — 1 шт., сыр твердый — 150 г, чеснок — 2 зубчика, петрушка — 3-4 веточки.

Как готовлю

Сначала режу каждый ломоть бородинского хлеба на 4 части, натираю чесноком. Тем временем нарезаю помидор ломтиками, удаляя семена, если он слишком сочный. Сыр режу тонкими пластинами, бекон — лепестками. Кладу на хлеб петрушку, помидор, сыр, плотно оборачиваю все беконом.

Важно не пережарить на углях: жду, когда они прогорят до среднего жара, и укладываю бутерброды на решетку. Жарю до румяной корочки с каждой стороны, пока сыр не расплавится. Снимаю и ем сразу.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Секрет этого блюда в контрасте: соленый бекон, сладковатый бородинский хлеб и сочный помидор. Я натер хлеб чесноком прямо перед жаркой — аромат невероятный.

Дмитрий Демичев
