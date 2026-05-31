Сделал казан-кебаб для семьи — теперь просят готовить каждые выходные

Забудьте про сковородки. Этот рецепт в казане дает мясо, которое тает во рту. Еще и гору посуды мыть не надо.

Ингредиенты

Cвинина — 1 кг, лук — 3 шт., картофель — 1 кг, чеснок — 4 зубчика, масло растительное — 100 мл, вода горячая — 200 мл, соль — по вкусу, перец черный — по вкусу, зира — 1 ч. л., кинза — 1 пучок, петрушка — 1 пучок.

Как готовлю

Сначала режу свинину кубиками по 3–4 см, смешиваю с луком, солью, перцем и зирой. Оставляю мариноваться на час: это самое сложное — ждать. Тем временем чищу картошку, режу крупными ломтями и заливаю холодной водой. Через час раскаляю масло в казане, обжариваю мясо с луком до румяной корочки. Выкладываю его на тарелку, а в казан отправляю обсохший картофель — жарю тоже до золотистости. Возвращаю мясо, добавляю рубленый чеснок, прогреваю пару минут, вливаю горячую воду и тушу под крышкой час. Периодически проверяю, чтобы вода не выкипела. В конце посыпаю зеленью и подаю горячим.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Сделал этот казан-кебаб для семьи в выходные, и теперь они требуют его каждую неделю. Самое крутое — текстура: свинина, обжаренная до золотистой корочки, а внутри — невероятно мягкая и сочная. Картошка впитала мясной сок и стала почти как сливочное пюре, но с кусочками.

Открытие: если взять 1 кг мяса и 3 луковицы, лукового сока хватает, чтобы мясо не пересохло даже без маринада на ночь. И не жалейте зиры — именно она дает тот самый восточный вкус.