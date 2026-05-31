Потеря 90 млн, роман с Заворотнюк, драка на съемках: где сейчас Жигунов

Заслуженный артист России Сергей Жигунов стал известен благодаря своим ролям в фильме «Гардемарины» и сериале «Моя прекрасная няня». Как сложились его личная жизнь и карьера, правда ли, что его кинокомпания понесла многомиллионные убытки?

Чем прославился Жигунов

Сергей Жигунов родился 2 января 1963 года в Ростове-на-Дону. Его родители, Виктор и Галина Жигуновы, были актерами. В 1980 году он поступил в Щукинское училище, но вскоре был отчислен за «профнепригодность». Причиной стали его съемки в кино, из-за которых учеба почти полностью прекратилась. Позже Сергей восстановился в институте и успешно его окончил.

Жигунов впервые появился на экране в 1983 году в фильме «Признать виновным». Однако настоящую популярность ему принесли роли в «Виват, гардемарины!» и телесериале «Моя прекрасная няня». Кроме того, он снимался в таких картинах, как «Сердца трех», «Королева Марго», «Дело чести», «Беглые родственники» и «Всем по 50».

На сегодняшний день в фильмографии артиста более сотни работ.

Жигунов не снимался в продолжении «Гардемаринов» из-за конфликта с народной артисткой России режиссером Светланой Дружининой. По ее словам, актер часто жаловался и спровоцировал на съемках драку с постановщиком трюков.

«Неожиданно Жигунов начал устраивать истерики: он устает и не может вставать так рано, да еще ухаживать за конем», — делилась она.

Правда ли, что Жигунов потерял 90 млн на своем кинобизнесе

Издание Super со ссылкой на Telegram-канал «Звездач» сообщало, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Сергея Жигунова возникли серьезные финансовые проблемы в кинобизнесе: кинокомпания актера и продюсера ООО «Студия 7» завершила 2025 год с убытком в 90 миллионов рублей.

«Судя по финансовой отчетности, ситуация для бизнеса артиста заметно ухудшилась. Еще в 2024 году убытки компании были значительно скромнее — тогда они составили около 738 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Однако артист опроверг появившиеся слухи.

«Вижу сегодня сообщения в прессе про убыток в 90 млн рублей. Полдня разбирался с бухгалтерией, оказалось, что действительно в отчетности по одной из моих компаний отражен такой финансовый результат. Думал, что я сошел с ума и не заметил таких убытков, которые при ближайшем рассмотрении оказались затратами на производство сериала. Оказалось, что сошел с ума не я, а главбух, которого уволили как раз в период сдачи годовой отчетности. Итак, будем сдавать уточненный баланс. Никаких убытков, тем более банкротства у моих компаний нет», — отметил звезда «Моей прекрасной няни».

Как сложилась личная жизнь Жигунова

В 1985 году Сергей Жигунов впервые женился на актрисе Вере Новиковой. Она была старше его на пять лет. Познакомились они на съемках фильма «Шанс». На тот момент Новикова состояла в отношениях с Андреем Ярославцевым и растила дочь. Но ради Жигунова она ушла из семьи.

В 1990 году в семье родился ребенок — дочь Мария. В 2006 году Жигунов покинул супругу ради коллеги по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Через два года актриса рассталась с ним, встретив фигуриста Петра Чернышева. После этого Жигунов вернулся к Новиковой, и они заключили второй брак.

«Когда мы в первый раз развелись, у меня было ощущение, что передо мной стена, и жизнь как бы разделилась на до и после. Я не знала, как жить дальше, но в то же время была уверена, что наша история еще не закончилась, что это как-то несправедливо, неправильно. Не прошло и года, как он снова позвонил. „Что-то у меня без тебя ничего не получается“», — рассказала Новикова в программе «Судьба человека».

В 2020 году артисты вновь развелись. Причиной расставания стала новая любовь Жигунова — журналист Виктория Ворожбит. Пара поженилась в 2021 году.

Читайте также:

Норрис, Пиманов, Ненашева: составлен список звезд, умерших весной 2026 года

Флаг РФ, беспорядки, слезы Сафонова: как фанаты ПСЖ празднуют победу в ЛЧ

Вторая победа в ЛЧ, рекорд, скандальный развод: как живет Матвей Сафонов