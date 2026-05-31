Американский беспилотник рухнул над иранскими водами Tasnim: в КСИР заявили, что сбили над иранскими водами беспилотник США

Корпус стражей Исламской революции Ирана утверждает, что в воскресенье ранним утром над территориальными водами страны был обнаружен и сбит американский многоцелевой беспилотник MQ-1 Predator, сообщило агентство Tasnim. В КСИР заявили, что дрон вошел в иранское воздушное пространство с намерением совершить враждебные действия.

Сегодня ранним утром беспилотник MQ1 армии США вошел в территориальные воды Ирана <...>, но сразу же был обнаружен и поражен ракетами системы ПВО КСИР, — указано в сообщении.

Агентство передает со ссылкой на пресс-службу КСИР, что беспилотник армии США сразу же после входа в территориальные воды был обнаружен и поражен ракетами системы ПВО. Официального подтверждения со стороны Пентагона пока не поступало.

Ранее сообщалось, что американские военные на авиабазе Али-эль-Салем в Кувейте получили легкие травмы в результате предполагаемой атаки со стороны Ирана. Bloomberg со ссылкой на источник утверждает, что системы противовоздушной обороны азиатской страны перехватили ракету, однако ее обломки упали на территорию авиабазы.

До этого ударили по американской военной базе, с которой был атакован объект в иранском городе Бендер-Аббас. В КСИР подчеркнули, что любой акт агрессии против Тегерана не останется без ответа.