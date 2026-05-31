Российский военнослужащий сумел взять в плен трех бойцов ВСУ на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости заместитель командира взвода соединения морской пехоты в составе группировки войск «Восток» с позывным Бальтазар. По его словам, солдат из Ленинградской области сумел установить контакт с украинскими военными, используя знание их языка.

Поговорить с ними смог, стрельнуть сигарету. Он взял пулеметно-штурмовую группу в плен — это было три человека, — сообщил собеседник агентства.

Ранее пленный Евгений Логвинов рассказал, что солдаты 79-й штурмовой бригады ВСУ на Красноармейском направлении участвовали в разгрузке медицинского оборудования, которое могло использоваться для трансплантологии. Все проходило в условиях строгой секретности.

До этого плененный инспектор 31‑го Черновицкого пограничного отряда ВСУ Богдан Остафийчук призвал солдат сложить оружие и сдаться российским войскам ради спасения жизни. Вместе с тем пленный обратил внимание на слабую военную подготовку в ВСУ.