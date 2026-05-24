Солдаты Вооруженных сил Украины должны сложить оружие и начать сдаваться в плен российским войскам, если хотят остаться в живых, заявил плененный инспектор второй категории 31-го Черновицкого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Богдан Остафийчук с 22-летней выслугой в армии. По его словам, он был призван на службу еще в 2003 году, а на следующий год подписал контракт. В итоге служил в пограничных войсках до 2017 года, пока не был отправлен на так называемую антитеррористическую операцию в Донбассе. По возвращении снова был определен в свое подразделение, передает ТАСС.

Отношение к конфликту [на Украине] плохое. Людей мобилизуют, но они все равно убегают, убегают даже с позиций. К Зеленскому отношусь плохо, потому что так не делается, как он делает. Так что, парни, бросайте оружие, сдавайтесь в плен — останетесь живы, — признался Остафийчук.

Вместе с тем пленный обратил внимание на слабую военную подготовку в ВСУ. Также он упомянул тяжелый быт, отсутствие доставок средств первой необходимости и продовольствия.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Олег Жук сообщил, что большая часть личного состава элитного 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» страдает от алкогольной и наркотической зависимости. По его словам, его насильно мобилизовали в Одессе. После четырех дней в тренировочном лагере он попал в «Скалу».