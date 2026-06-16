Две стороны помогут Ирану уничтожить обогащенный уран Вэнс: МАГАТЭ и США помогут Ирану уничтожить обогащенный уран в рамках сделки

В рамках сделки между США и Ираном предусмотрено возвращение экспертов МАГАТЭ в Иран для уничтожения запасов обогащенного урана, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс телеканалу NBC News. Это условие, по его словам, четко прописано в меморандуме о взаимопонимании.

Да, это абсолютно так. Одна из ключевых частей договоренностей заключается в том, что МАГАТЭ и Соединенные Штаты помогут Ирану уничтожить запасы высокообогащенного урана, — сказал политик.

Вице-президент добавил, что об этом «очень четко говорится» в подписанном документе. Детали механизма уничтожения пока не раскрываются.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в своих социальных сетях заметил, что Соединенные Штаты не намерены платить Ирану в результате завершения конфликта. Он назвал появившуюся об этом в СМИ информацию ложной, которую, скорее всего, распространяют его противники из Демократической партии США. Журналисты писали, что Иран может получить доступ к американскому фонду. Предполагалось, что средства пойдут на восстановление страны после вмешательства американской стороны.

После подписания соглашения, которое планируется на 19 июня, Трамп решил разобраться с ливанским вопросом. По его словам, Вашингтону необходимо провести «небольшую беседу» с шиитским движением «Хезболла».