Трамп озвучил, намерены ли США платить Ирану

Соединенные Штаты не намерены платить Ирану в результате завершения конфликта, заявил американский лидер Дональд Трамп в своих социальных сетях. Он назвал появившуюся об этом в СМИ информацию ложной.

Иран согласился никогда не иметь ядерного оружия, — написал глава Белого дома.

При этом он подчеркнул, что «публикация о том, что США заплатят Ирану миллионы долларов, является преднамеренным искажением фактов». Он обвинил в распространении этих сведений демократов.

Журналисты писали, что Иран может получить доступ к американскому фонду. Предполагалось, что средства пойдут на восстановление страны после вмешательства США.

Ранее президент ближневосточной страны Масуд Пезешкиан в своих социальных сетях написал, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи внес определяющий вклад в подготовку меморандума между Тегераном и Вашингтоном. Благодаря его руководству в документ были включены положения, обеспечивающие национальные интересы Исламской Республики. Он добавил, что после интенсивных переговоров практически все члены Высшего совета национальной безопасности Ирана поддержали меморандум. Стороны подтвердили завершение работы над документом в ночь на 15 июня.