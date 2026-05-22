«Нам придется»: Рубио рассказал о труднорешаемой проблеме США и Ирана Рубио: вопрос обогащения урана остается на повестке переговоров США и Ирана

Вопрос обогащения урана по-прежнему стоит на повестке мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Поводом для заявления стал запрет на вывоз обогащенного урана за границу, наложенный верховным лидером Исламской Республики Моджтабой Хаменеи, передает РИА Новости.

Нам придется обсуждать проблему обогащения урана. Нам придется решить проблему высокообогащенного урана, — заявил Рубио.

Ранее американский госсекретарь подтвердил, что США и Ирану удалось достичь небольшого прогресса в мирных переговорах. Рубио также сообщил, что иранская сторона пытается ввести систему сборов за проход через Ормузский пролив и убедить Оман присоединиться к этой инициативе. Он считает, что ни одна страна в мире не должна соглашаться с предложением Ирана.

До этого республиканцы отозвали резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в отношении Ирана из-за недостатка голосов. По словам инсайдеров, данное решение серьезно ударило по партии и показало раскол внутри нее.