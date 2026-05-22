Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 13:04

«Нам придется»: Рубио рассказал о труднорешаемой проблеме США и Ирана

Рубио: вопрос обогащения урана остается на повестке переговоров США и Ирана

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Вопрос обогащения урана по-прежнему стоит на повестке мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Поводом для заявления стал запрет на вывоз обогащенного урана за границу, наложенный верховным лидером Исламской Республики Моджтабой Хаменеи, передает РИА Новости.

Нам придется обсуждать проблему обогащения урана. Нам придется решить проблему высокообогащенного урана, — заявил Рубио.

Ранее американский госсекретарь подтвердил, что США и Ирану удалось достичь небольшого прогресса в мирных переговорах. Рубио также сообщил, что иранская сторона пытается ввести систему сборов за проход через Ормузский пролив и убедить Оман присоединиться к этой инициативе. Он считает, что ни одна страна в мире не должна соглашаться с предложением Ирана.

До этого республиканцы отозвали резолюцию об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в отношении Ирана из-за недостатка голосов. По словам инсайдеров, данное решение серьезно ударило по партии и показало раскол внутри нее.

США
Иран
Марко Рубио
обогащение урана
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В одном регионе проверят качество асфальта на главной местной трассе
ВСУ пытались атаковать Россию за шесть часов с помощью 65 БПЛА
Патрушев назвал пиратство инструментом борьбы на море
Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» дал прогноз на суперфинал Кубка России
Назван российский аэропорт, в котором готовы отказаться от проверки билетов
Набиуллина раскрыла, кого еще внесут в белые списки
На предприятии под Белгородом взорвался дрон ВСУ
Найдены сходства в ударах по луганскому колледжу и школе в Минабе
В Петербургской больнице пациент избил стулом соседа по палате
Стало известно, сколько судов прошло через Ормузский пролив за сутки
Прокуратура Петербурга добилась демонтажа причала с Безымянного озера
ВОЗ признала, что вспышка Эболы в Африке выходит из-под контроля
Риелтор объяснила, что важно семьям при покупке квартиры
Взрыв на нефтехимическом заводе в Венгрии: теракт, есть след Киева?
Патрушев заявил о начале гонки военно-морских вооружений в мире
Житель Подмосковья «ради шутки» открыл стрельбу и навел ужас на соседей
В Петербурге мотоциклист погиб после выезда на встречную полосу
Кузбасские дачники заметили семейство медведей
Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР
В Раде увидели признаки готовящейся отставки Зеленского
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.