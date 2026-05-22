22 мая 2026 в 12:31

Стала известна новая деталь возможного соглашения между Ираном и США

Al Hadath: США и Иран прорабатывают общий механизм разрешения будущих конфликтов

Соединенные Штаты и Иран в рамках потенциального мирного соглашения прорабатывают совместный механизм разрешения будущих конфликтов, передает арабский телеканал Al Hadath. По его информации, двустороннее соглашение будет считаться вступившим в силу только после официального обнародования документа обеими сторонами.

Кроме того, в материале говорится, что Иран и США обсуждаются обязательства сторон прекратить атаки на объекты инфраструктуры, включая военную. Проект соглашения также предусматривает снятие американских санкций в обмен на выполнение Тегераном ряда условий. Другие детали возможной сделки пока не раскрываются.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио отмечал, что США и Ирану удалось достичь небольшого прогресса в мирных переговорах. По его словам, которые приводит пресс-служба Белого дома, диалог смог продвинуться вперед. Он также сообщил, что Иран пытается ввести систему сборов за проход через Ормузский пролив и убедить Оман присоединиться к этой инициативе.

До этого востоковед Андрей Зелтынь заявил, что говорить о разочаровании стран Персидского залива в способности США защитить их на фоне войны с Ираном пока рано. По его словам, критика в адрес Вашингтона призвана подтолкнуть американского президента Дональда Трампа окончательно решить «иранский вопрос» силовым путем.

