Диетолог напомнил, каким должен быть рацион в период сдачи ЕГЭ

Диетолог Пристанский: в период сдачи ЕГЭ важно поддерживать водный баланс

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В период сдачи ЕГЭ выпускникам важно поддерживать водный баланс — для этого подойдет натриевая и негазированная вода, посоветовал в беседе с «Радио 1» диетолог Роман Пристанский. По его словам, покупать минеральную воду, не глядя на этикетку, — ошибка.

Нужна вода или чай с небольшим содержанием сахара и минералами. Но не безнатриевая вода! Если пить ее, будете бегать в туалет. Гидратация должна быть нормальной, но без лишних походов. Если говорить о перекусе, то очень классно подходят разнообразные драже — небольшая порция. Они позволят быстрее получить сахар, так как на языке начинается уже усвоение. Мозг будет питаться. Ягоды малины или голубики — это природные суперфуды. Они не пахнут, их легко есть, они никому не помешают, — порекомендовал Пристанский.

Он подчеркнул, что перекус — это лишь подстраховка, а не замена приему пищи. Врач добавил, что, помимо правильного рациона, старшеклассникам важно практиковать дыхательные практики и не поддаваться панике.

Ранее диетолог Дарья Русакова заявила, что овсянка или зеленый смузи — блюдо и напиток, которые принцесса Уэльская Кейт Миддлтон выбирает в качестве утреннего приема пищи, будут полезны только как часть сбалансированного завтрака. Однако по отдельности они не смогут обеспечить организм всем необходимым в начале дня.

Здоровье
школьники
диетологи
рацион
